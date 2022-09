Кто сигналит человечеству из глубин Вселенной: ученые раскрыли загадку

Быстрые радиовспышки ловят с 2007 года. Фото: Shutterstock

Без инопланетян

Небывалое количество сигналов - так называемых быстрых радиовспышек (Fast radio bursts - FRB) - зафиксировали астрономы, работающие на установленном в Китае телескопе FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope). Его тарелка - самая крупная в мире - площадью в 30 футбольных полей - за 82 часа прошлого года приняла 1800 «посланий» в виде коротких импульсов– эти самые FRB. Годом раньше телескоп уловил 1650 штук. В обоих случаях «радисты» запеленговали источники. Они находились в далеких галактиках – расстояние до них 1,5 и 3 миллиарда световых лет.

Природу всех FRB ученые объяснить не могут. По их заверениям, ни один из известных на сегодня объектов Вселенной не способен самостоятельно генерировать столь странные сигналы естественным способом. Однако источник, который находился в полутора миллиардах световых лет от нас и получил обозначение FRB 20201124A, натолкнул на мысль. Китайские ученые из Университета Нанкина (School of Astronomy and Space Science, Nanjing University), которыми руководил профессор Ван Фаинь (Fayin Wang), отталкиваясь от конкретных данных, относящихся к поведению FRB 20201124A, предложили объяснение – затейливое, но вполне научное. И без инопланетян. Астрономы решили, что сигналы посылает двойная звезда. О чем сообщили в журнале Nature.

Пространство Вселенной буквально усыпано FRB. Фото: Shutterstock

По мнению китайцев, одна из звезд обнаруженного ими источника, представляет собой магнетар – нейтронную звезду, которая обладает мощным магнитным полем и время от времени поглощает материю соседней с ней звезды.

Соседка - очень массивная и горячая голубая звезда - так называемая Ве-звезда, окруженная диском - вроде Сатурна. Она стремительно вращается и разбрасывает кругом свою материю. Диск как раз и состоит из этой газообразной материи. Магнетар то и дело пролетает сквозь диск, от чего и сигналит этими самыми FRB – как бы ойкает. Сигналы получаются разными потому, что диск неоднороден, а Ве-звезды бывают переменными, да еще и пульсирующими.

С инопланетянами

Напомню. Впервые и чисто случайно на странные вспышки в 2007 году обратил внимание астроном Дункан Лоример (Duncan Lorimer) из Университета Западной Вирджинии (West Virginia University in Morgantown). Наткнулся на них среди архивных записей.

Пять лет спустя научное сообщество признало, что FRB – представляют из себя не глюк аппаратуры, не какую-либо помеху, а реальные сигналы. В 2012 году астрономы обнаружили еще четыре, потом еще и еще. Сигналы шли со всех сторон, из разных мест – очень и не очень далеких. Потом обнаружились источники, которые посылали излучение упорядоченными сериями, то включаясь на несколько дней, то выключаясь. FRB стали регистрировать сначала десятками, потом сотнями, а теперь и тысячами. Звездное небо оказалось буквально наполненным вспышками загадочной природы. Помимо китайцев сигналы ловят и многочисленные другие крупнейшие радиотелескопы Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP), Very Large Array, European Very Long Baseline Interferometry Network.

Некоторые радиовспышки ведут себя, мягко говоря, странно: меняют частоту, начиная «передачу», увеличивают свою мощность в сотни раз за доли секунды, посылают сигналы по разным направлениям. Одни поляризованы, другие - нет. Есть такие источники, которые «выходят на связь» только один раз, а потом будто бы исчезают и такие, которые «вещают» регулярно из одного места. Но все – обладают колоссальной мощностью. Её хватает на то, чтобы сигнал мог прошить миллиарды световых лет межзвездного пространства.

Астрофизики полагают, что звездолеты на FRB-тяге пригодны и для межзвездных и для межгалактических перелетов. И, возможно, братья по разуму уже летят в нашу сторону? Ведь раз до Земли доходят переданные звездолетам импульсы, то они, источники FRB и мы рас Фото: Shutterstock

Как ни удивительно, но до появления китайской гипотезы многие вполне серьезные астрономы, недоумевая и не в силах разобраться, не исключали, что FRB имеют искусственное происхождение. То есть, представляют собой продукты технологической деятельности неких высокоразвитых внеземных цивилизаций. Когда-то для FRB даже был придуман термин «сигналы от инопланетян». В шутку, конечно. Хотя, кто знает, вдруг он, в итоге, окажется верным.

К примеру, астрофизики из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics), ведомые Ави Лёбом (Avi Loeb) предлагают на роль источников «быстрых радиовспышек» искусственные передатчики размером с нашу Землю или даже больше. Ученые полагают, что короткими и мощными импульсами братья по разуму двигают свои звездолеты, которые оснащены соответствующими приемниками. Может быть, подталкивают их время от времени. Или просто снабжают энергией.

Оценив мощность вспышек, Лёб рассчитал: её должно хватать, чтобы перемещать космические корабли весом в миллион тонн — в 20 раз тяжелее самого крупного земного океанского лайнера.

Если так, то наблюдаемая в последнее время активность FRB настораживает. То ли инопланетян что-то озаботило, и они куда-то двинулись в массовом порядке, то ли во Вселенной от чего-то стало неспокойно.

Повод заподозрить инопланетян в рассылке FRB еще несколько лет назад получили Майкл Хиппке (Michael Hippke) из Немецкого аналитического института (Institute for Data Analysis in Neukirchen-Vluyn, Germany) и Джон Лернед (John Learned) из Гавайского университета (University of Hawaii in Manoa). Они обнаружили, что быстрые вспышки включают в себя радиоволны высоких и низких частот. Все уловленные к тому времени сигналы были подчинены единой закономерности - время запаздывания низких частот относительно высоких кратно числу 187,5. Что это значит, тоже пока неясно — до сих пор. Но выглядит интригующе.

Некоторые астрономы считают, что FRB скрыта какая-то информация. Но понять ее пока не могут.

ИТОГО

Китайское объяснение возможной природы «быстрых радиовспышек», конечно, огорчит любителей аномального – тех, кто верит в братьев. Доводов в существование развитых внеземных цивилизаций поубавилось. Но надежда осталась: не известно пока, насколько идея с магнетаром и Ве-звездой соответствует другим FRB.