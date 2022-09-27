Андрей Малахов - об Александре Митрошенкове: Важно, что есть человек, на которого можно положиться!

Андрей Малахов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С именем президента медиагруппы AVMMEDIA Александра Митрошенкова связано огромное количество любимых зрителями телепроектов - «Спокойной ночи, малыши!», «Андрей Малахов. Прямой эфир», «Когда все дома с Тимуром Кизяковым», прогнозы погоды на всех каналах готовит его «Метео-ТВ». Сегодня Александру Викторовичу исполняется 65 лет, и «Комсомолка» от души поздравляет замечательного медиаменеджера с круглой датой.

Президент "Трансконтинентальной МедиаКомпании" Александр Митрошенков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Присоединяемся мы и к поздравлениям коллег юбиляра, в частности, к словам, которые адресовал виновнику торжества Андрей Малахов. Вот что он написал:

«Дорогой Саша! Телевидение прячет, как волшебное зеркало, кровь, пот и слезы, тех, кто его делает. Тебе может быть плохо, неуютно, но улыбка должна не сходить с твоего лица. И важно, чтобы рядом в этот момент оказался человек, на которого ты можешь положиться, опереться.

Когда несколько лет назад я переходил с одного канала на другой, в отношении меня была развернута беспрецедентная травля и в прессе, и социальных сетях. И, хотя мы вместе с тобой давно делали совместные проекты «Большая стирка» и «Пусть говорят», по-настоящему я тебя узнал только тогда, когда, кажется, весь мир ополчился против меня. Ты встал рядом!

Я рад, что мы выстояли и добились успеха! «Прямой эфир с Андреем Малаховым», «Привет, Андрей!», «Песни от всей души»... Надеюсь, впереди еще будет много совместных проектов. С днем рождения!»