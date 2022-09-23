Противник несет потери. Безвозвратные

В украинской армии растет количество солдат, отказывающихся выходить на позиции.

Команда Зеленского сейчас пытается оправдаться за потери ВСУ в ходе последних «контрнаступов». Штатные пропагандисты киевского режима начали утверждать, что попытка наступления на Херсонском направлении была предпринята для того, чтобы замаскировать настоящее наступление на Харьковском направлении. Вот только многие, в том числе и на самой Украине, видят в такой позиции попытку прикрыть чудовищные потери, которые оказалось невозможно скрыть, а потому они сейчас проходят по статье «стратегическая необходимость». Дескать, операция отвлечения внимания, сначала ложная, а после нее уже настоящая.

ПОГИБШИХ НИКТО НЕ СЧИТАЕТ

По словам попавшего в плен старшего лейтенанта 58-й бригады ВСУ Олега Рожковского, в его бригаде, дислоцированной под Бахмутом (Артемовск), только за три последних дня потери составили практически батальон - около 350 человек. И нет ничего удивительного, что в украинской армии растет количество солдат, отказывающихся выходить на позиции.

- Большая часть - отказники. Они не хотят идти на позиции, потому что очень большие потери: раненые и убитые. Много таких, которые отказываются идти на переднюю линию, - разоткровенничался Рожковский и заявил, что это вызвано и тем, что на передовую бросают совершенно необученных бойцов в качестве самого настоящего «пушечного мяса». - В моем подразделении из 70 мобилизованных только 10 умели использовать автомат. Людей готовили только неделю и отправляли сразу на передовую.

Украинские военные даже сейчас, когда обстановка на фронте стабилизировалась, теряют по несколько сотен человек в день убитыми и продолжают уступать территорию российским военным. О чем, кстати, 17 сентября написала The New York Times (NYT), которую никак не заподозришь в симпатиях к России.

Тема собственных потерь - настоящее табу для Украины. С самого начала украинская сторона всячески скрывала правду о состоянии дел по этой теме. И президент Зеленский, и главком Залужный предпочитают кормить собственное население какими-то байками, прописывая их, словно успокоительные пилюли. Зеленский в порыве откровенности признал гибель 10 тысяч вэсэушников, Залужный даже позже Зеленского сообщил, что таковых не более 9 тысяч. Между тем, в конце августа достоянием публики стали цифры из официального доклада Залужного секретарю СНБО Украины Данилову, в котором он отчитывался

о 76 640 погибших украинских военных, более 42 тысяч раненых, свыше 7 тысяч попавших в плен и почти 3 тысячах пропавших без вести. И это было еще до потерь на Херсонском и Харьковском направлениях. И это только по ВСУ, без подразделений и частей нацгвардии, территориальной обороны, пограничников и т. д.

ЛОГИКА И ЦИФРЫ

Вот только если судить по количеству потерь, то эта логика здесь не проходит. Поскольку в ходе Херсонского «контрнаступа» ВСУ безвозвратные потери, по разным данным, составляют от 4 до 5 тысяч человек. В логике и статистике военных действий на 1-го убитого в ходе наступления приходится около пяти человек, получивших ранения. Получается, что к 5 тысячам погибших и получивших настолько тяжелые ранения, что, вне зависимости от исхода их лечения, к военной службе они уже не вернутся, можем смело прибавить еще около 16 тысяч временно выбывших солдат ВСУ.

Аналогичные потери понесли ВСУ и в ходе своего контрнаступления в районе Харькова, где им удалось вернуть под свой контроль несколько населенных пунктов, которые оставила российская группировка. Эти потери начинают признавать даже на самой Украине. Украинский журналист Пономаренко признался, что потери ВСУ в ходе «контрнаступов» составили более 10 тысяч человек. Причем он говорил только о погибших. Косвенным признанием гигантских потерь может служить необычный ажиотаж, когда ВСУ пришлось перепрофилировать гражданские больницы в военные госпитали в крупнейших городах юга Украины, а по Николаеву, Одессе и Кривому Рогу летали бесчисленные вереницы скорых, перевозившие украинских 300-х. Аналогичная ситуация сложилась и в ходе наступления ВСУ под Харьковом. Там колонны машин скорой помощи колесят по окрестным городам и по сию пору.

РАДИ ПУШЕК И ТРАНШЕЙ

Ужасающие цифры украинских потерь становятся еще более ужасными, если задуматься, ради чего затеваются все эти операции по «освобождению» городов. Конечно, это все «случайные совпадения», что они предпринимаются аккурат перед сборищами министров стран НАТО, Евросоюза, на которых обсуждаются вопросы поставок Киеву новых партий вооружений и финансовой «помощи». Уже и украинские эксперты сами признают, что все «контрнаступы» нужны Зеленскому для демонстрации потенциала ВСУ, готовности воевать с Россией в условиях, когда их «перемога» зависит только от масштабов помощи Запада.

Собственно, этого не скрывают и в команде Зеленского, члены которой заметно активизировали свои мольбы о поставках танков, самолетов, систем ПВО, РСЗО и других тяжелых вооружений как раз в период атак ВСУ перед одной из таких встреч. «Успехи» ВСУ, а на самом деле - массовая гибель украинских военных - это всего лишь аргумент для выделения такой помощи. То есть Зеленский меняет жизни украинцев на деньги и пушки. Чтобы кинуть на гибель новые тысячи своих сограждан для получения новых денежных траншей и партий оружия. И так - до последнего украинца, как этого от него требуют в Лондоне и Вашингтоне.

Если же учесть, что часть, и немалая, от этих финансовых потоков оседает в кармане членов команды Зеленского и его самого, то ситуация становится предельно циничной. Своими жизнями украинские военные оплачивают настоящее и будущее благосостояние своего президента.

ИНФОРМБЮРО

Херсонское направление

Что рисовалось в воспаленных мозгах людей во власти на Банковой и Крещатике?

Им грезился массированный удар «героев майдана» на юг. Который москали «коварно захватили» в феврале. И еще в августе такое контрнаступление представлялось пиарщиками киевского режима едва ли не главным событием ударной «осенней сессии». Диспозиция вроде выглядела просто: ВСУ бьют из всех американских стволов, рушат переправы через Днепр, наступают силами всех западных ЧВК. Русские «позорно бегут», оставляя Херсон на милость победителю.

Какова реальность? Она неблагосклонна к Киеву.

Данные Минобороны РФ скупы, но красноречивы.

16 сентября часть украинских войск оказалась в тактическом окружении у границ региона. Причиной этого стало поднятие уровня воды в реке Ингулец. Из-за чего ВСУ остались без снабжения и были буквально «прижаты к воде». Точечный удар по гидротехническим сооружениям нанесли ВКС РФ.

17 сентября стало известно, что ВСУ пытались вести наступление в районе села Правдино. Они атаковали силами двух рот при поддержке танков и боевых бронированных машин. Но успеха не имели. Потеряли более 120 бойцов. А под Безыменным в Херсонской области 24-я мехбригада ВСУ в подобной атаке потеряла не менее 140 человек. Сгорели 5 танков и 14 единиц военной техники.

19 сентября стало известно, что бойцы российских ВДВ предотвратили очередную попытку контрнаступления ВСУ в Херсонской области. Огнем из 122-мм самоходных установок «Гвоздика» наши десантники ликвидировали подразделение пехоты ВСУ, бронированную технику, артиллерийские и минометные батареи.

Этого мало? Пусть так.

Посмотрим на Запорожье.

Запорожское направление

Подразделения ВСУ потеряли способность наступать на Васильевском направлении после того, как их позиции уничтожила российская артиллерия. Это подтвердил замкомандира добровольческого казачьего штурмового батальона «Таврида» с позывным «Андрей». Он сообщил: «До этого мы наблюдали, а теперь приступили к следующей фазе - поражение и уничтожение противника по всем известным нам координатам. У нас есть подтверждение с «птиц» - уничтожения всех целей. Мы оголили целый участок фронта противника. На случай нашего прорыва они становятся в оборону. Речи о каком-то наступлении ВСУ в зоне ответственности добровольческого батальона быть не может».

Попытки украинских войск наступать в Запорожской области завершаются для них смертельно. Союзные силы ежедневно «накрывают» до двух командных пунктов управления ВСУ.

В подконтрольном Украине областном центре Запорожье для приема и спасения тяжело раненных был переоборудован городской госпиталь. Поступление раненых - от 100 до 200 бойцов в сутки.

Контрнаступательные операции СВО проводятся также на Харьковском направлении. Там противник несет существенные утраты личного состава и бронетехники.

Значительные потери, которые могу быть критичными для ВСУ под Херсоном, Запорожьем и Харьковом, признают даже западные СМИ. Но кого в Киеве это волнует?