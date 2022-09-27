250 тысяч евро за свадьбу на Мальдивах: Лобода достала поклонника своей жадностью

Светлана Лобода. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Недавно Светлана Лобода обмолвилась в интервью, что в России она была звездой номер один. Видимо, считая себя исключительной, певица позволяла себе капризы, которые буквально доводили до белого каления устроителей корпоративов. О жадности певицы ходили легенды, а ее райдер не вызывал ничего, кроме недоумения. Заселяясь в гостиницу, Светлана требовала шесть больших полотенец, два новых, только что купленных чайника (потому что один может сломаться) и шесть пар носков. И это помимо гонорара в 5-10 миллионов рублей, который она брала за один концерт.

Российские заказчики жаловались на капризы звезды, но, тем не менее, щедро платили ей. Но все это осталось в прошлом, уверен директор концертного агентства RocketBooking Антон Добрин. За границей никто не будет платить Светлане такие бешеные деньги, да еще и терпеть ее закидоны.

«На Лободу и других сбежавших артистов нет спроса даже из-за границы. И хотя Светлана начала выступать по другим странам, но таких гонораров как в России, она больше нигде не получит. Здесь она брала по 85 тысяч евро за корпоратив. Такие деньги ей платили только российские заказчики, она никому и близко не нужна за границей. Думаю, ее сегодняшние выступления в других страх на порядок дешевле», - рассказал Антон Добрин порталу Woman.ru.

Лобода брала за корпоратив 85 тысяч евро, плюс требовала в номер шесть пар носков. Фото: соцсети.

Прежние сытые времена для Лободы не вернутся еще и из-за кризиса. Сейчас даже очень состоятельные люди начали считать деньги и перестали тратить их на развлечения. К тому же на заработках Лободы сказывается ее уход от продюсера Нателлы Крапивиной.

«В основном все выступления держатся на личности продюсера, успех артиста это только половина составляющей», - отметил Добрин.

Концертный директор привел в пример случай, когда состоятельный поклонник пригласил Светлану выступить на его свадьбе на Мальдивах. В ответ певица заломила немыслимый гонорар, так что заказчик отказался.

«В свое время Светлана Лобода очень высоко подняла планку. У меня был случай, когда заказчик хотел видеть ее на своей свадьбе на Мальдивах. В итоге артистка запросила 250 тысяч евро за выступление и два чартера из Киева и Москвы, чтобы добавить всех ее артистов. Это очень много, в итоге заказчики отказались», - поделился Добрин.

Сейчас Лобода живет в Латвии. Артистка поселилась в Юрмале, где она купила дом. Свою старшую дочь певица записала в элитную международную школу Exupery в Риге. Экзюпери – самая дорогая школа Латвии. За год обучения Евангелины в ней Лобода заплатит 15 тысяч евро (около миллиона рублей).

Ранее артистка заявила, что ее дочери очень скучают по своим друзьям в Москве и с трудом привыкают к жизни в Латвии. Девочки просят ее вернуться в Россию. Светлана пожаловалась, что ее дети достаточно тяжело адаптируются к жизни за границей. Лободе пришлось объяснять старшей дочери Еве, почему она больше не может увидеться со своими российским друзьями.