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27 сентября 2022 5:50

Москву укрыл сильнейший туман: Впечатляющие видео

Синоптик Шувалов объяснил происхождение густого тумана над Москвой 27 сентября 2022
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Пик дымки пришелся на шесть часов утра

Пик дымки пришелся на шесть часов утра

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вторник, 27 сентября в столичном регионе началось с густого тумана. Пик дымки пришелся на шесть часов утра. Москвичи, которые рано просыпаются, наделали фото и видео метео феномена. Видимость была ограничена 300 метра, а где-то доходило и до 100 метров.

— Эта ситуация очень напоминает летнюю, — объясняет kp.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. — В выходные были осадки, почва насытилась влагой. Сегодня была ясная ночь. Произошло выхолаживание (охлаждение — Ред.) почвы. А затем, то что происходит, когда появляются облака: влаги много и она сконденсировалась — начались туманы.

За субботу в Подмосковье выпало до 44 мм осадков, а это две трети месячной нормы. На ВДНХ выпало 27 мм, на Балчуге 28 мм.

К началу рабочего дня видимость значительно улучшилась. По данным сервиса «Яндекс Расписания» в московских аэропортах задержаны или отменены около 20 рейсов. Главным образом в аэропортах Внуково и Шереметьево.

На этой неделе ситуация с туманом вряд ли повториться. Неделя будет облачной. Тепло будет в пятницу, 30 сентября. В Москве воздух прогреется до +15 градусов Цельсия, а по области в некоторых районах будет до +18 градусов. Выходные также теплые, но не исключены осадки.

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