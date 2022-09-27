Пик дымки пришелся на шесть часов утра Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вторник, 27 сентября в столичном регионе началось с густого тумана. Пик дымки пришелся на шесть часов утра. Москвичи, которые рано просыпаются, наделали фото и видео метео феномена. Видимость была ограничена 300 метра, а где-то доходило и до 100 метров.

— Эта ситуация очень напоминает летнюю, — объясняет kp.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. — В выходные были осадки, почва насытилась влагой. Сегодня была ясная ночь. Произошло выхолаживание (охлаждение — Ред.) почвы. А затем, то что происходит, когда появляются облака: влаги много и она сконденсировалась — начались туманы.

За субботу в Подмосковье выпало до 44 мм осадков, а это две трети месячной нормы. На ВДНХ выпало 27 мм, на Балчуге 28 мм.

К началу рабочего дня видимость значительно улучшилась. По данным сервиса «Яндекс Расписания» в московских аэропортах задержаны или отменены около 20 рейсов. Главным образом в аэропортах Внуково и Шереметьево.

На этой неделе ситуация с туманом вряд ли повториться. Неделя будет облачной. Тепло будет в пятницу, 30 сентября. В Москве воздух прогреется до +15 градусов Цельсия, а по области в некоторых районах будет до +18 градусов. Выходные также теплые, но не исключены осадки.