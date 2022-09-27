Открытие ученых: смех сделал из обезьяны человека

Смех это сложный многоэтапный процесс, который можно разделить на три основные части. По этой схеме, например, построен классический скетч из легендарной “Бриллиантовой руки”

Анекдоты повышают вероятность зачатия

Юмор это вам не “хихи-хаха”! Это окончательно стало ясно, когда гонорары комиков из Comedy Club превысили заработки эстрадных звезд. Польза смеха неоспорима, яркое тому доказательство - эксперимент, который провели ученые из Оксфорда и Бирмингема. Они пригласили клоунов веселить группу женщин после процедуры ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Оказалось, что после “смехотерапии” 36% женщин смогли забеременеть. А среди тех пациенток, которых сразу отпустили домой, результативность зачатия составила лишь 20 процентов.

Шутки ниже пояса и американцы Задорнова

Однако по поводу природы возникновения смеха ученые до сих пор не пришли к согласию. Почему для нас он оказался так важен? Ведь с точки зрения эволюции смех, кажется, не дает никаких преимуществ. Одна из теорий гласит, что смех это реакция на разрушение табу. В этом случае хохот - это вкус запретного плода, который удалось бесцеремонно сорвать. Поэтому люди порой смеются, если сказать в обществе неприличное слово - на этом эффекте построены, так называемые, “шутки ниже пояса”. Другая популярная теория гласит , что смех родился в результате смягчения нравов: раньше человек получал удовольствие от физической победы над врагом, а затем гуманно ограничился насмешками и моральным уничтожением побежденного. Эта концепция называется теорией превосходства - ты смеешься, потому что ощущаешь себя выше другого. На этом типе юмора сделал себе карьеру сатирик Задорнов. Ну, вы помните это знаменитое: “Американцы, ну они тупые!” Эта теория также хорошо объясняет популярность видеороликов, по сюжету которых человек падает или попадает в дурацкую ситуацию.

Инструмент выживания

Однако подобные гипотезы объясняют феномен смеха только отчасти. Карло Беллиени профессор из Университета Сиены (Италия) решил провести ревизию всей доступной научной литературы, чтобы найти универсальный ответ. В своем исследовании, он проанализировал около 150 научных работ и сформулировал новую концепцию.

- На мой взгляд смех — это инструмент, который природа предоставила нам, чтобы помочь нам выжить, - объясняет профессор Беллиени. - Именно поэтому он был сохранен естественным отбором на протяжении последних тысячелетий. Это также может объяснить, почему нас привлекают люди, которые заставляют нас смеяться.

По мнению итальянского ученого смех это сложный многоэтапный процесс, который можно разделить на три основные части.

1. Для начала человека надо подвести к ситуации, которая кажется странной, не соответствует привычным канонам и вызывает чувство недоумения или беспокойства.

2. Ситуация разрешается неожиданным образом, который зритель или слушатель не мог предугадать.

3. Возникает разрядка - опасность миновала и смех избавляет нас от излишнего нервного напряжения и душевного возбуждения.

"На его месте должен был быть я!"

По этой схеме, например, построен классический скетч из легендарной “Бриллиантовой руки”, когда герой Юрия Никулина отправляется ночью за хлебом в дежурный магазин. .

Первый этап (подводка к странной ситуации): Семену Семеновичу всюду мерещатся контрабандисты, звучит зловещая музыка. Он заворачивает в темный переулок и мы слышим дикий крик.

Второй этап (неожиданное развитие): В кадре сотрудники милиции стоят возле бездыханного тела. Первая мысль - контрабандисты расправились с Семеном Горбунковым. Но камера выхватывает крупным планом лицо Никулина, который говорит милиционерам: “Ребята, на его месте должен был быть я!” Зритель смекнул: значит злоумышленники перепутали и жертвой неизвестных стал человек похожий на Горбункова.

Третий этап (разрядка): Милиционер снисходительно бросает фразу “Напьешься - будешь!” И в коляску мотоцикла грузят пьяницу, который распевает “А нам все равно!” Опасности нет, страх преодолен, это не жертва преступников, а перебравший гражданин. Следовательно, можно с облегчением рассмеяться.

Вероятно нашим предкам приходилось очень несладко. Разум, конечно, штука хорошая, но многие знания - многие печали. Когда у человека появилось сознание, он осознал насколько ужасен мир вокруг и как мало в нем добра и сострадания. А смех стал инструментом, который позволял преодолевать страх и постоянную тревогу, и примирял человека с суровой действительностью.

Эта гипотеза итальянского профессора перекликается с концепцией великого Фазиля Искандера, который свое понимание смеха сформулировал следующим образом: “Чтобы овладеть хорошим юмором, надо дойти до крайнего пессимизма, заглянуть в мрачную бездну, убедиться в том, что там ничего нет, и потихоньку возвращаться обратно. След, оставленный этим обратным путём, и будет настоящим юмором”.