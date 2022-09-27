В Москве и Воронеже задержаны сторонники «ИГИЛ»*

Оперативники Федеральной службы безопасности России при поддержке бойцов Росгвардии задержали в столичном регионе сторонника радикального исламиста

Оперативники Федеральной службы безопасности России при поддержке бойцов Росгвардии задержали в столичном регионе сторонника радикального исламиста, что вовлекал традиционных мусульман в деятельность запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации (далее – МТО) «ИГИЛ»*.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 24-летний гражданин одной из стран Центральной Азии, пропагандировал идеологию МТО «ИГИЛ»* среди своих земляков в Москве и Воронеже», - пояснили в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что для идеологической обработки мусульман радикал активно использовал социальные сети и мессенджеры, где распространял пропагандистские материалы о действиях террористов на Ближнем Востоке.

В ведомстве отметили, что для идеологической обработки мусульман радикал активно использовал социальные сети и мессенджеры, где распространял пропагандистские материалы о действиях террористов на Ближнем Востоке.

На допросе задержанный дал подробные показания и признал свою вину. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас сотрудники следственных органов изучают других задержанных, с которыми общался вербовщик.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 «Содействие террористической деятельности» УК России», - сообщили в ФСБ России.

Отметим, что эта статья предусматривает срок наказания от 8 до 15 лет, а в отдельных случаях и до пожизненного лишения свободы.

*ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация.