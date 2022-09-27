Листья пожелтели? Пора в агротур: Почему осенью стоит выбрать сельский туризм

Фото: Геннадий ДЬЯЧУК

Не только Пушкин отдыхал осенью в деревне: сельские туры – один из главных трендов современных путешествий. И ничего удивительного, ведь жители больших городов сегодня в постоянном стрессе: интенсивная работа, бесконечные пробки, грязный воздух, унылые урбанистические пейзажи – все это приводит к сильной усталости от людей, от суеты, от унылых городских пейзажей.

Даже традиционный отдых на пляже не всегда и не всем приносит долгожданное облегчение. Ведь здесь то же самое: множество людей, постоянная суета и спешка, городской ритм жизни. Вот тогда и наступает время попробовать агротуризм или отдых в сельской местности. А продегустировать этот вид отдыха лучше всего в главной житнице России - Краснодарском крае. Причем именно осенью, когда тут самая комфортная для путешествий погода. Здесь сегодня работает более 100 объектов агротуризма, среди которых не только фермы и деревенские усадьбы, но и такая экзотика, как винодельческие шато, чайные плантации, горные пасеки, улиточные и устричные фермы. Но обо всем по порядку…

Своими руками

Раньше главной целью путешествия была достопримечательность. Туристы ехали, чтобы посмотреть на чудо природы, архитектурный шедевр или уникальный музейный экспонат. Сегодня чаще всего человек хочет что-то сделать своими руками.

Многие хозяйства Краснодарского края предлагают туристам не только экскурсии по садам или полям, но и, например, такую сельскую активность: своими руками собрать часть урожая и взять его с собой за умеренную плату. Конечно, если руками работать нет желания, все можно купить на прилавке.

На животноводческих фермах, которые работают как туристические объекты, вас могут научить, например, доить козу; покажут, как готовится масло или сыр. Причем это не музей. Здесь все можно и нужно трогать руками и даже прилагать усилия.

Фото: Геннадий ДЬЯЧУК

Например, на объектах агротуризма в Ейском районе гости могут не только заглянуть в овчарню, свинарник, на птичник, пасеку и кроличью ферму, но и поработать в огороде, на винограднике или в саду, а потом забрать с собой собранный урожай. В Хосте туристам предлагают принять участие в сборе знаменитого краснодарского чая, а многие кубанские винодельни в сезон организуют туры на виноградники. Проходим инструктаж, получаем фартук, перчатки, секатор, ведро - и режем спелые грозди, которые превратятся в доброе вино!

В отпуске можно освоить профессию гончара, научиться ткать или резать по дереву. Для многих жителей мегаполиса - это уникальная возможность прикоснуться к традиционным вековым промыслам наших предков.

ЗОЖ на природе

Сегодня все больше и больше людей большую часть дня проводят почти без движения. Отсюда - резкий рост сердечно-сосудистых заболеваний, ожирение, депрессия и т. д. Поэтому нужно использовать отпуск по полной, чтобы дать организму радость движения. Возьмите напрокат велосипед, чтобы прокатиться по живописным сельским дорогам. А еще лучше - отправиться на конную прогулку.

Кубань - казачий край. И к лошадям здесь отношение особое. На наших курортах обязательно найдется место, где можно взять уроки верховой езды и получить незабываемые впечатления от общения с этими умными и красивыми животными.

Можно, конечно, просто отправиться на пешую прогулку по окрестностям. Особенно если вы отдыхаете в предгорьях Кавказа - здесь места особенно богаты на живописные пейзажи, а перепады высоты дадут вашему организму нужную нагрузку.

Фото: Геннадий ДЬЯЧУК

Идем на рыбалку

С одной стороны, рыбалка считается отдыхом на любителя. Но во время отпуска можно попробовать даже не традиционные для себя занятия. Рыбный промысел в старину был одной из основ казачьей экономики, а рыба - одним из главных блюд на казачьем столе.

Разнообразие видов рыбалки поражает воображение. В степных районах есть множество спокойных равнинных рек, речушек и озер, где водятся привычные караси, окуни, судаки, сазаны, красноперки, тарани, карпы, сомы и щуки. Самыми «клевыми» местами считаются Приморско-Ахтарский, Ейский и Темрюкский районы - они богаты небольшими речками, плавнями, зарыбленными лиманами, и морская рыбалка здесь тоже есть.

В горных реках можно поймать более экзотическую для России рыбу: подуста, голавля, рыбца, шемая, гольяна и, конечно, форель - главную рыбацкую гастрономическую достопримечательность этих мест.

Фото: Геннадий ДЬЯЧУК

Но ведь есть еще море! Здесь можно поймать кефаль и ее разновидности - лобана и пеленгаса. Самая простая рыбалка на Черном и Азовском море - на бычка.

Если хотите иметь гарантированный улов и рыбачить в комфортных условиях, к вашим услугам многочисленные базы отдыха. Они есть практически во всех уголках Краснодарского края. Здесь можно не только увлекательно порыбачить, но и приготовить улов на мангале, попариться в бане и остановиться в уютных сельских домиках на несколько дней.

Подобрать сельский отдых на свой вкус можно на региональном туристическом портале Краснодарского края.

О том, как еще устроить осенний тур в деревню, - расскажем в ближайшее время.