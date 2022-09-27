На Всероссийской неделе охраны труда состоится сессия «Управление здоровьем как залог устойчивого развития предприятий», организатором которой выступает проект Фонда Росконгресс «Здоровое общество».

Мировая практика показывает: правильно организованное управление здоровьем работников имеет экономический эффект, позволяя снизить заболеваемость в коллективе на 40-50%, сократить на 20% количество дней временной нетрудоспособности и на 10-15% повысить выявляемость хронических заболеваний. С целью минимизации издержек компаний применяются стратегии управления здоровьем персонала – полноценная корпоративная система, в которую входят не только функции контроля за здоровьем работников и периодическая профилактика, но анализ рисков нетрудоспособности и планирование предупреждающих мер. Речь идет о формировании здоровьесберегающей среды, включающей финансирование корпоративных психологов, инфраструктуру для поддержания физической формы и здорового питания, ресурсного восстановления, функционирование на предприятиях школ здоровья, программ повышения грамотности о здоровье и борьбы с факторами риска, формирования в целом корпоративной культуры здоровья.

«Внедрение корпоративных программ по профилактике заболеваний сегодня является не только мощным инструментом повышения привлекательности компании как работодателя, но также позволяет существенно снизить издержки в связи с временной нетрудоспособностью сотрудников. Формирование культуры здоровья на рабочем месте транслируется и на всю семью работника, все больше людей следуют принципам здоровьесбережения», - подчеркнула модератор сессии, директор ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы» Елена Аксенова.

На встрече эксперты обсудят, как сформировать на предприятиях (в особенности связанных с тяжелыми условиями работы), здоровьесберегающую среду, позволяющую создавать условия для полноценной здоровой жизни, какие меры могут способствовать повышению качества трудовой жизни, профилактике ресурсного выгорания, как создать эффективную систему оценки и управления профессиональными рисками, какие существуют инструменты мотивации и привития культуры безопасности на производстве, а также как объединить действия работодателей, работников и общество и сформировать корпоративную культуру ответственного отношения к здоровью.

В мероприятии примут участие: директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России; главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина, директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова»; заведующий кафедрой медицины труда, авиационной, космической и водолазной медицины ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова»; главный внештатный специалист профпатолог Минздрава России Игорь Бухтияров, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы»; председатель Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко и другие.