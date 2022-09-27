Опубликована деловая программа Российской энергетической недели

Форум пройдет в Москве 12-14 октября

В деловую программу юбилейного, пятого Международного форума «Российская энергетическая неделя», который пройдет с 12 по 14 октября в ЦВЗ «Манеж» (г. Москва), включены более 40 мероприятий, объединенных в 6 тематических блоков под девизом «Глобальная энергетика в многополярном мире». Большая часть программы посвящена международной повестке. Такая необходимость продиктована новыми вызовами, с которыми мировые энергетические рынки столкнулись в последнее время.

«Российская энергетическая неделя с самого первого Форума стала востребованным дискуссионным форматом по широкому кругу вопросов развития мирового ТЭК. Ежегодно повестка деловой программы расширяется, появляются новые актуальные темы и вопросы для обсуждения. Важно, что в непростые для глобальной экономики и общественной жизни времена на одной площадке собираются представители государства, бизнеса, научных, общественных кругов и СМИ из России и других стран для честного диалога и обмена мнениями по перспективам мировой энергетики», – отметил вице-премьер Александр Новак.

В блоке «Мировые рынки: сотрудничество для развития», посвященном международной повестке, участники обсудят вопросы: что ждет нефтегазовый рынок сегодня и в будущем, необходимость переформатирования угольного экспорта в условиях санкционного давления, устойчивое энергетическое развитие в отношениях Россия – Африка, а также потенциал в сфере технологического партнерства стран БРИКС.

«В период мирового энергетического кризиса важно мобилизовать все силы. Новые вызовы также дают и новые возможности отрасли. В наши задачи, а также в задачи всего мирового энергетического сообщества входит продолжать работу, не останавливаться, идти вперед. Российская энергетическая неделя – прекрасная платформа для сверки часов по многим направлениям отрасли», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2022 Антон Кобяков.

Внутри блока «Международные встречи» запланировано проведение 61-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ и ежегодная встреча Платформы энергетических исследований БРИКС.

Большое внимание на Форуме будет уделено экологической и социальной повестке. Будут подняты вопросы социальной политики компаний, а именно инвестирование в персонал. Обсудят международное сотрудничество для развития низкоуглеродной водородной отрасли, а также новые возможности, открывающиеся перед отраслью в связи с новыми вызовами, пути энергетического перехода в борьбе с изменением климата и многие другие важные темы.

Не менее актуальными для отрасли являются вопросы технологического суверенитета и цифровой трансформации. Перспективы развития, создание технологии энергоперехода, кооперация науки, бизнеса и государства – лишь немногие из тем, которые будут обсуждаться экспертным сообществом на Форуме.

Наиболее обширным по своей вместимости направлением деловой программы станет блок, в котором участники будут обсуждать и находить новые решения для топливно-энергетического комплекса. Внутри этого направления пройдет Всероссийское совещание на тему «Модернизация отрасли ЖКХ как инструмент снижения энерго- и углеродоемкости российской экономики».

Организаторами Форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы.

Регистрация участников Молодежного дня открыта на сайте Международного форума «Российская энергетическая неделя».