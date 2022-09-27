Школу №88 Ижевска, где были убиты 11 детей и 6 взрослых, посетил Бастрыкин

В ходе осмотра места происшествия председатель СК России дал поручения следователям и криминалистам. Фото: Аделя Зиатдинова/ТАСС

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин совместно со следственной группой лично осмотрел место трагедии в ижевской школе, где 26 сентября 2022 года было совершено жестокое преступление.

По уточненным на данным, в результате этого страшного теракта погибли 17 человек, из них 11 детей и 6 взрослых, 25 лиц получили ранения, из них 23 ребенка и 2 взрослых.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин совместно с первым замглавой ведомства Эдуардом Кабурнеевым дали следователям и криминалистам конкретные поручения по сбору и фиксации необходимых доказательств и назначении экспертных исследований», - прокомментировала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, у 34-летнего выпускника этой школы Артема Казанцева было с собой около 30 магазинов к двум травматическим пистолетам Макарова, стволы которых были переделаны в боевые с возможностью установки глушителей. В каждом из магазинов 8 патронов, на них лаком для ногтей написано «Ненависть». Таким образом убийца собирался лишить жизни более 200 человек. Но на пути у него встали взрослые.

- 26 сентября в 9.46 поступил сигнал о том, что в школе №88 г. Ижевск слышны выстрелы. На место происшествия незамедлительно выехало 8 групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии, сотрудники ОМОН и СОБР Управления Росгвардии. В ходе осмотра помещений школы было обнаружено тело подозреваемого», - заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Во время диверсии на Казанцеве была майка и балаклава со свастиками красного цвета. На снимках можно увидеть, что на затворных рамах пистолетов тщательно затерты номера. Для экспертов уровня Следственного комитета это не помеха: есть оборудование которое позволяет просветить и выявить на металле ранее выбитые цифры. По такой же технологии эксперты выявляют реальные номера на перебитых двигателях машин.