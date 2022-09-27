Абсолютное большинство жителей ЛНР поддержали вхождение республики в состав России, следует из данных экзитполов Фото: Александр КОЦ

Появились первые результаты по референдуму в Луганской народной республике (ЛНР) по вопросу вхождения в состав России.

Общая явка в ЛНР составила 92,6%, при том, что для признания референдума состоявшимся достаточно перейти порог в 50% проголосовавших. Как следует из представленных данных, абсолютное большинство местных жителей поддержали присоединение к Российской Федерации.

Как проголосовали в ЛНР о присоединении к России: первые итоги референдума

Вопрос был сформулирован следующим образом: "Вы за вхождение в состав России на правах субъекта Федерации?".

Как следует из первых данных, утвердительно на него ответили 97,82% участников референдума. Эти данные озвучены после обработки 13% голосов.

Напомним, голосование стартовало в пятницу, 23 сентября 2022 года и проходило в течение пяти дней. Помимо ЛНР, в эти же сроки референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, Херсонской и Запорожской областях.