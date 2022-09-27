В Запорожской области референдум о вхождении в состав РФ проходил с 23 по 27 сентября нынешнего года Фото: REUTERS

В Запорожской области стали известны первые результаты референдума о присоединении к России этого региона, освобожденного Вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции на Украине.

Голосование в Запорожской области проводилось на протяжении нескольких дней - с 23 по 27 сентября 2022 года. В плебисците приняли участие жители всех освобожденных населенных пунктов Запорожья (на подконтрольных Киеву территориях референдум не проводился). Кроме того, на территории Российской Федерации возможность проголосовать имели жители Запорожской области, вынужденные временно покинуть свои дома из-за обстрелов ВСУ.

Предварительные итоги референдума о присоединении к России в Запорожской области

За присоединения Запорожья к РФ, по предварительной информации, проголосовало 98,18% жителей региона, принявших участие в референдуме. К настоящему моменту подсчитано уже 18% голосов участников референдума.

Согласно данным Центризбиркома Запорожской области, никаких серьезных нарушений, способны повлиять на легитимность прошедшего референдума, в ходе голосования зафиксировано не было.

Помимо Запорожской области, референдум о присоединении к РФ с 23 по 27 сентября нынешнего года также проводили Донецкая народная республика (ДНР), Луганская народная республика (ЛНР), а также Херсонская область.

По итогам плебисцитов руководители этих территорий собираются обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять их в состав страны в качестве самостоятельных субъектов. В Кремле ранее обещали с пониманием отнестись к позиции жителей освобожденных территорий и по итогам референдумов принять все необходимые законодательные изменения в короткие сроки.