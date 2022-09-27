Министр обороны Росси Сергей Шойгу лично проверил ход подготовки граждан, призванных из запаса, на военных полигонах Западного военного округа.

Министр обороны Росси Сергей Шойгу лично проверил ход подготовки граждан, призванных из запаса, на военных полигонах Западного военного округа.

«Сергей Шойгу проинспектировал практические занятия призванных из запаса граждан по огневой, тактической и медицинской подготовке. Занятия проходят с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время», - сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, Шойгу обратил особое внимание командования на условия размещения и обеспечения мобилизованных граждан горячим питанием как в расположении части, так и на полигонах.

По данным военного ведомства, Шойгу обратил особое внимание командования на условия размещения и обеспечения мобилизованных граждан горячим питанием как в расположении части, так и на полигонах.

На военном полигоне глава российского военного ведомства также заслушал доклады заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова и начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковника Ивана Бувальцева об организации прохождения военнослужащими, призванными из запаса, курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также их дальнейшего боевого слаживания в составе подразделений.

Шойгу лично проверил боевую подготовку мобилизованных

Отметим, что занятия по боевой подготовке с военнослужащими призванными по «частичной мобилизации» не проводятся в военкоматах или воинских частях, где с ними работают медики, сотрудники тыловых служб и идет формирование подразделений. Они проходят на территории войсковых полигонов, куда военнослужащие выезжают после получения личного оружия.