Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика27 сентября 2022 15:27

Шойгу лично проверил боевую подготовку мобилизованных

Он встретился с призванными из запаса военнослужащих на полигоне, где они проходят боевое слаживание
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Министр обороны Росси Сергей Шойгу лично проверил ход подготовки граждан, призванных из запаса, на военных полигонах Западного военного округа.

Министр обороны Росси Сергей Шойгу лично проверил ход подготовки граждан, призванных из запаса, на военных полигонах Западного военного округа.

Министр обороны Росси Сергей Шойгу лично проверил ход подготовки граждан, призванных из запаса, на военных полигонах Западного военного округа.

«Сергей Шойгу проинспектировал практические занятия призванных из запаса граждан по огневой, тактической и медицинской подготовке. Занятия проходят с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время», - сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, Шойгу обратил особое внимание командования на условия размещения и обеспечения мобилизованных граждан горячим питанием как в расположении части, так и на полигонах.

По данным военного ведомства, Шойгу обратил особое внимание командования на условия размещения и обеспечения мобилизованных граждан горячим питанием как в расположении части, так и на полигонах.

По данным военного ведомства, Шойгу обратил особое внимание командования на условия размещения и обеспечения мобилизованных граждан горячим питанием как в расположении части, так и на полигонах.

На военном полигоне глава российского военного ведомства также заслушал доклады заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова и начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковника Ивана Бувальцева об организации прохождения военнослужащими, призванными из запаса, курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также их дальнейшего боевого слаживания в составе подразделений.

Шойгу лично проверил боевую подготовку мобилизованных

Шойгу лично проверил боевую подготовку мобилизованных

Отметим, что занятия по боевой подготовке с военнослужащими призванными по «частичной мобилизации» не проводятся в военкоматах или воинских частях, где с ними работают медики, сотрудники тыловых служб и идет формирование подразделений. Они проходят на территории войсковых полигонов, куда военнослужащие выезжают после получения личного оружия.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ