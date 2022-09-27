Геннадий Онищенко, Герой Труда ДНР - о настроениях в Донбассе и здоровье мобилизованных

Академик РАН, заместитель президента Российской Академии образования Геннадий Онищенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 27 сентября, к нам в редакцию приезжал доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Обсуждали мы и ситуацию в Донбассе и освобождённых областях Украины…

- … Геннадий Григорьевич, к вам вопрос как к председателю Землячества донбассовцев в Москве. Вы – Герой Труда ДНР, много раз там бывали, много сделали для образования, для здравоохранения донецких республик. Как вы оцениваете итоги референдума в Новороссии? Насколько оптимистичные у вас взгляды по поводу дальнейшего развития ситуации в этом регионе?

- Я считаю, что и Киев тоже надо возвращать в лоно нашего государства.

Это исторически предопределено. То, что сегодня там происходит - исторический диссонанс, потому что вся Русь начиналась с Киева, она там крестилась.

Самые важные дела для российской государственности решались в Киеве.

Что касается референдума, это - серьезный и давно ожидаемый шаг.

И начну я не с экономики, не с политики, а с того, что дети заканчивают школу и - куда дальше?

Да, мы добились и уже четыре года все выпускники шестнадцати вузов Донбасса получают дипломы с надписью - Российская Федерация.

Для матерей – выплата материнского капитала, пособия все те, которые положены по нашим законам.

- А в области здравоохранения?

- Я вот оказывал (по просьбе «Комсомольской правды».- А.Г.) медицинскую помощь гражданину Украины. С какими сложностями пришлось столкнуться! Просить, уговаривать!

Теперь такие люди будут гражданами России, и к ним будет другое отношение.

А я вам скажу, что уровень медицинской помощи сегодня на Украине на порядок ниже, чем наш. Там даже элементарный календарь прививок не выполняется. Поэтому, каждый из граждан тех территорий, которые войдут в состав Российской Федерации, почувствует поворот в лучшую сторону на себе.

- Насколько сильно отличается ситуация в Запорожье и Херсоне от ситуации в Новороссии?

- Там за 30 с лишним лет выросло поколение, которое воспитывалось в другом государстве.

Детям внушали, что они – не Россия. Там все будет сложнее, но у нас опыт разрешать подобные проблемы есть – опыт присоединения Крыма, Севастополя.

И, я думаю, что, двигаясь по протоптанным дорогам, мы быстро все сделаем.

А для людей самое главное - появляется определенность. Для молодежи раскрываются все перспективы.

Ехать и поступать в любой вуз, работать в любом регионе огромной страны.

И, конечно, мы должны будем заняться восстановлением разрушенного.

- Как, по-вашему, дальше пойдет, спецоперация?

- Я сугубо гражданский человек.

Другое дело, что сам референдум и само присоединение – это очень конкретный сигнал не Киеву, потому что там сидят марионетки, скоморохи.

- Вашингтону?

- Ему тоже. Сигнал о том, что это наша территория и все их действия по вооружению киевского режима - это уже их война с Россией.

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- России планомерно проводит специальную военную операцию, сейчас идет частичная мобилизация. Как нашим ребятам не простыть в окопах на передовой? Есть ли какие-то методики, советы, как согреться, как одеться, что с собой взять?

- Та регулярная армия, которая у нас есть сегодня, прививается. Все военнослужащие. Что касается резервистов, за это время, которое они будут готовиться, медицинская служба армии разберется, привиты они или нет. Непривитым обеспечат и вакцинацию.

- А говорят, нужно захватить аптечку.

- У каждого солдата всегда была типовая аптечка с набором необходимых средств для первой помощи. Всем остальным занимаются профессиональные медики.