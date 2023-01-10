Девочки рыдали, умоляя вернуть маму: профессиональная мать-опекун умерла, не выдержав разлуки с детьми

Ирина Сергеевна с детьми и внуками Фото: Личный архив

Ирина Сергеевна Плотникова из села Чутановка Тамбовской области была профессиональным опекуном, она вырастила в общей сложности 16 детей (кровных, племянников, детдомовских). Последние 5 ребят, родные друг с другом братья и сестры, дались Ирине Сергеевне очень не просто. 5 лет она их растила, сражаясь с диагнозами. А параллельно ей приходилось сражаться и с органами опеки за право быть их опекуном. 7 декабря детей изъяли. А через 2 недели Плотникова умерла.

Вот уже 30 лет, с начала 90-х, Ирина Сергеевна принимала детей в семью. По образованию экономист, по профессии соцработник, а по призванию — мать. Все эти годы, даже в суровые 90-е, ее маленький частный домик в селе был настоящим теплым очагом для сирот. Первым приемным сыном стал родной племянник, его мать (родная сестра Ирины) погибла в аварии. Потом уже были и детдомовские — один, второй, третий… пятнадцатый. Все сложные - с травмами, с непростыми судьбами, с «двойками» по учебе и «неудами» по поведению. Всех Ирина Сергеевна поставила на ноги. Старшим детям уже за 30, но все общаются между собой как родные братья и сестры. И с мамой общались. Праздники, каникулы — все у нее.

Но теперь приезжать уже некуда... 56-летняя Ирина Сергеевна умерла, как уверены родня и соседи, не выдержав горя после изъятия детей органами опеки. Пять последних лет она воспитывала приемных детей Петровых (фамилия изменена — ред.). И с самого начала с ними все как-то не задалось.

Сережа, Дима, Витя, Марина и Валя Петровы - дети сложные, с задержкой развития, с диагнозами. Их родная мать — личность асоциальная, с пагубными привычками, отсюда все проблемы. Как известно, по закону разлучать братьев и сестер нельзя. А в 2017 в России активно боролись с детскими домами, пришла разнорядка всех раздать по семьям. Найти людей, готовых принять сразу пятерых сложно, а Ирину Сергеевну в районе знали, как профессиональную приемную мать с добрым сердцем. Несколько месяцев ее уговаривали взять детей Петровых. В итоге она согласилась. По-быстрому оформили временную опеку и все, Петровы стали жить у нее.

В новогодние праздники все дети собирались у мамы. На фото Саша Саблин, Кипчатов, Медведев Дима, Иванищев Ильдар. Светик, и Ирина Сергеевна со свои мужем Олегом Петровичем. Фото: Личный архив

Первые проблемы начались уже через полгода, когда Ирина Сергеевна стала оформлять постоянные документы. Тогда вдруг выяснилось, что временные были оформлены с нарушениями, что условия в доме Плотниковой не подходят для сирот с проблемами здоровья, да и возраст опекунши (на тот момент Ирине Сергеевне было 53) уже не тот. Начались суды. И в первой инстанции Ирина Плотникова проиграла, ребят, которые к тому моменту вот уже 1,5 года как называли ее мамой, присудили изъять из семьи и поместить обратно в детдом. На уши встала вся общественность, о Плотниковой писали СМИ, в ее поддержку шли письма, выросшие дети, друзья, соседи ходили в суд. Право сирот воспитываться в семье удалось тогда отстоять. Было это в 2019-м.

- И все вроде снова было тихо и мирно, - рассказывает подруга Ирины Плотниковой Дарья Перелыгина. - Я давно Ирину Сергеевну знаю, дружу с ее старшей дочерью. Детей она очень любила. И брала приемных, потому что не могла иначе: «Жалко же их всех». Что такое интернат, тетя Ира знала не по наслышке. В детстве сломала позвоночник, и родители отдали ее в казенное учреждение, так как нужны была медицинская помощь и постоянная реабилитационная работа, иначе светила глубокая инвалидность. И вот эти долгие месяцы без семьи так отпечатались в ее душе, что она просто не могла без слез думать о детях, живущих в таких условиях постоянно. Вот и брала под опеку.

Ирина Сергеевна, ее дочь Лена, внуки и один из воспитанников Саша Кипяатов, который только что вернулся из армии. Это 5 дней до смерти Фото: Личный архив

- Петровы, насколько я поняла, все сложные, с диагнозами. Как Ирина Сергеевна справлялась?

- Хорошо она справлялась. Любила их, таскала по врачам, билась за них в школе. Они все ее мамой называли. Димка (старший из Петровых) в больнице лежал. А Витю (16-летний подросток) тоже она готовила к плановой госпитализации. Он так в больницу не хотел, что 6-го декабря сбежал из дома. Ночь его не было, парня искали всем селом, в полицию обратились. На следующий день он пришел сам. А вечером в дом к Ирине Сергеевне явились органы опеки, с уже готовым решением администрации — изъять детей в связи с тем, что жить с Плотниковой они не хотят. Вы представляете? Уже с готовыми бумажками пришли.

Сцену того, как происходило изъятие детей, наблюдало все маленькое село Чутановка. Крики: «Мама! Хочу быть с мамой!», слезы, стенания.

А здесь Ирина Сергеевна встречает первого внука от самого первого воспитанника - Серёжи Дорошина Фото: Личный архив

- Это был ужас. Такая травма для детей. Это разве нормально? - плачет Дарья. - Ирина Сергеевна после этого ходила просто убитая горем. Она все время плакала, была чернее тучи и повторяла: «Как это дети на Новый год без мамы? Как они смогут без мамы»? Я помогала ей составлять документы для суда, мы привлекли юристов из Москвы, тех самых, которые защищали ее в первом суде. Я успокаивала Ирину Сергеевну как могла, просила не опускать руки, бороться. Ведь один раз удалось же уже выиграть. Но ей становилось все хуже и хуже. Не пить, ни есть она не могла. В опеке ей заявили, что пусть готовится к уголовным разбирательствам, мол заведут на нее дело о жестоком обращении с детьми. А тут еще с Димой случилось…

Дело в том, что Дима на момент изъятия братьев и сестер лежал в больнице. И 14-го декабря Ирина Сергеевна его забрала домой.

- Ей врачи сами позвонили и сказали, что забирайте. Вот она и забрала, - вспоминает Дарья. - Но потом такое началось. Позвонили из полиции, заявили, что она ребенка похитила, и снова угрожали уголовным делом, тюрьмой за похищение несовершеннолетнего. Пришлось ей Димку обратно в больницу отвезти. Это был просто мрак какой-то.

Один в больнице, другие в приюте — все говорили о том, что хотят домой.

- Ирина Сергеевна ребят постоянно навещала, все они в присутствии воспитателей написали заявления о том, что хотят жить со своей приемной мамой. У меня остались эти бумаги, накарябанные детским почерком.

Ирина Сергеевна с приемным сыном Димой Медведевым Фото: Личный архив

16 декабря Плотникова подала иск в Кирсановский районный суд с жалобой на опеку и требованием вернуть детей. А 20 декабря отнесла туда же "Заявление о применении мер предварительной защиты" с просьбой вернуть ей детей до принятия решения судом. Но до первого заседания Плотникова не дожила.

- У нее обострились все хронические болячки, да еще и новые нашли. На скорой отвези ее в больницу. И 23-го в реанимации наша тетя Ира умерла, - рыдает Дарья. - 26-го похоронили мы ее. Света (племянница, которая тоже стала приемной дочерью) так убивалась, вы бы ее видели. Она плакала и кричала: «Верните мне маму! Верните мне маму!». Так больно было на это смотреть.

На похороны собрались все приемные дети Плотниковой. Для них всех смерть мамы стала настоящих шоком.

- Я воспитывался у мамки, ой, у Плотниковой Ирины Сергеевны, с 12 лет, - говорит 34-летний Дмитрий Медведев. - Мать не та, что родила, а та, что воспитала. Моя мама дала мне все — всю любовь, всю душу. И я очень рад, что у меня была такая дружная семья, что у меня столько братьев и сестер. Мама нам всем всегда помогала, всех дома встречала, за советом я ходил только к ней. Мне ее будет очень не хватать.

- Я очень сильно люблю свою маму. Мы всегда все были вместе и в трудностях, и в радостях. Нам все очень завидовали, потому что мы друг за друга горой. Теперь частичка моего сердца ушла куда-то… Лучше мамы не найти, - плачет 17-летняя Света.

- Жизнь просто разделилась на до и после, - говорит дочь Плотниковой Лена. - Маму уже не вернуть. Я считаю, что с ней, которая 27 лет воспитывала детей, поступили просто не по-человечески. Да и с детьми тоже, все-таки они прожили у нас 5 лет, а дети - это не животные, которых могут вот так вот передавать туда сюда. Если уж такое решение принято, то могли хоть как-то мягче, прислать психолога хотя бы, чтобы морально всех к этому подготовить, а не вот так вот по-живому. Когда мы были у детей в приюте через несколько дней после изъятия, Витюша так плакал, он ходил из стороны в сторону и говорил: «Я был не прав». И девчонки рыдали . А теперь я не могу даже к ним поехать и сказать, что мама их не предавала. Мы все не знаем, что и делать?

С приемной дочкой Евдокией Фото: Личный архив

Все воспитанники Ирины Сергеевны сейчас в трауре и пока не в состоянии принять какое-либо решение по поводу приемных детей своей матери.

- Петровы даже пока еще не в курсе, что мамы их больше нет. Никто им не сказал. Витя 5-го января по соцсетям общался с братом, спрашивал как дела. Ему не сказали, думаем как сообщить помягче, - говорит Дарья. - Я звонила в органы опеки, но со мной вообще не стали разговаривать, Просто бросили трубку и все. Что теперь с детьми будет? Психоневрологический интернат? Какая еще перспектива-то… Мы слышали, что есть благотворительный приют для взрослых сирот «Квартал Луи», как бы туда их? Не знаете? Ирины Сергеевны больше нет, кому дети с диагнозами нужны?