Чернышенко: В новогодние каникулы в регионах России прошло более 16 тысяч спортивных мероприятий, что на тысячу больше прошлого года

Калининград. Участники новогоднего забега Дедов Морозов на одной из улиц города. Фото: Виталий Невар/ТАСС

В ее рамках прошли спортивные соревнования и массовые физкультурные мероприятия, включая спартакиады, фестивали, детские старты, также граждане страны выполняли нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».

«На старте 2023 года уже более 3,5 миллионов россиян активно вовлечены в занятия физической культурой и спортом - все они присоединились к мероприятиям Декады спорта и здоровья. Всего в рамках нее в новогодние каникулы в регионах России прошло более 16 тысяч спортивных мероприятий, что на 1 тысячу больше, чем годом ранее. Уверен, у нас есть отличный задел для выполнения в новом 2023 году показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни» и вовлечению большего числа граждан к занятиям физкультурой и спортом, что нам и поручил Президент России Владимир Путин», - сказал Дмитрий Чернышенко.

«Традиционно россияне активно проводят первые дни нового года, участвуя в Декаде спорта и здоровья. В 2023 году она открывает ряд мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия Министерства спорта как государственного органа управления сферой спорта и физической культуры. В этом году многие именитые спортсмены, чемпионы и призёры Олимпийских игр и чемпионатов мира присоединились к соревнованиям Декады. Радует, что в этом году Декада прошла и на новых территориях – к примеру, жители Луганской Народной республики 1 января вышли на старт легкоатлетического забега», - отметил министр спорта России Олег Матыцин.

Среди спортивных соревнований можно отметить городские мероприятия по художественной гимнастике «Турнир сильнейших» в Москве, «Рождественские встречи» по волейболу в Красноярском крае, соревнования по спортивной ходьбе в Чувашской республике. В подмосковном Одинцове прошла 53-я «Манжосовская лыжная гонка», в которой приняли участие олимпийский чемпион Александр Легков и трехкратный призёр Игр Александр Завьялов.

В Истринском районе Московской области прошёл «Кубок Головино» - новый формат соревнований для профессиональных спортсменов и любителей. Участником турнира стал трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов.

В Екатеринбурге прошли традиционные легкоатлетические «Рождественские старты». В соревнованиях по прыжкам в высоту приняла участие олимпийская чемпионка Мария Ласицкене.

Среди физкультурно-массовых мероприятий самым масштабным стал новогодний «Забег обещаний» - он прошел в большинстве регионов России. Участники открытого праздничного пробега преодолели дистанцию в 2023 метра, а на стартовых номерах написали обещания самим себе.

В Курганской области состоялась традиционная лыжная «Рождественская гонка».

В Липецкой области провели Новогодний шахматный турнир и лыжные соревнования «Забег на приз Деда Мороза!». Жители Оренбургской области приняли участие в городском спортивном празднике «Чемпионат здоровья ГТО». Санкт-Петербург организовал соревнования по хоккею с шайбой среди дворовых команд районов и Веселые старты «Зимние забавы». В Рязанской области прошли новогодние турниры по бочче среди лиц с интеллектуальными нарушениями и среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, а также Рождественский турнир по стритболу.

Организатором традиционной Декады спорта и здоровья является Министерство спорта Российской Федерации совместно с региональными органами исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта. Мероприятия Декады призваны к массовому привлечению граждан России к активной физической деятельности и популяризации спорта среди населения.