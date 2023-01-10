«Использовать искусственный интеллект и перестроить работу военкоматов»: О чем важном Сергей Шойгу сказал в своем первом в 2023 году выступлении

Шойгу отметил, что ядерный щит является гарантом суверенитета и территориальной целостности России Фото: REUTERS

Глава Минобороны РФ рассказал, решение каких задач позволит нарастить боевые возможности вооруженных сил страны.

«Главная из задач - принять исчерпывающие меры для качественного обновления Вооруженных Сил и повышения их боевых возможностей», - заявил Сергей Шойгу в ходе первого в 2023 году селекторного совещания с руководящим составом ВС России.

В своей речи министр подчеркнул о важности совершенствования боевой учебы, основываясь на практике, полученной российскими войсками.

Также глава военного ведомства отметил необходимость продолжения развития ядерной триады и поддержки ее боеготовности.

«Ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства», - сообщил Сергей Шойгу.

По словам министра, будут повышены боевые возможности ВКС, а также расширены арсеналы современных ударных средств.

Помимо того, Шойгу указал на необходимость в ближайшее время привести снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня.

Глава минобороны во вступительном слове подчеркнул и необходимость совершенствования системы управления и связи, при этом активно используя технологии искусственного интеллекта.

Кроме этого, по мнению Шойгу, необходимо модернизировать работу военных комиссариатов, провести цифровизацию баз данных и обновить систему организации гражданской и территориальной обороны.

«Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности Вооруженных Сил, обеспечить сдерживание агрессии против России и наших союзников», - сказал министр обороны.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как поступить с деятелями культуры России, которые предали нашу страну?