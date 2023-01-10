Подорожают ли лекарства в России в 2023 году: аналитики назвали два ключевых фактора

Самый серьезный скачок стоимости лекарств зафиксирован весной 2022-го: в среднем цены поднялись на 15%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, ситуация остается непростой, сообщила во вторник, 10 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в праздники люди меньше обращались к врачам. Теперь же поток пациентов в поликлиниках и больницах будет расти. Основные причины - оформление больничных листов и ухудшение состояния здоровья. Грипп известен своими осложнениями. А после перенесенного ковида люди стали тяжелее болеть и «обычными» простудными инфекциями, отмечают врачи.

Словом, закупаться таблетками в этом году нам придется не меньше, а то и больше, чем в прошлом. Хватит ли денег? Что будет с ценами на медикаменты, мы спросили аналитика фармрынка, директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова.

- Значительного роста цен на лекарства в этом году не будет, - считает эксперт. - Объективных предпосылок для этого нет. Большая часть трудностей, с которыми столкнулись российские производители и поставщики (изменение путей транспортировки, стоимости сырья и т. п.), «отыграна» в прошлом году. То есть эти расходы уже заложены в нынешней цене препаратов.

Самый серьезный скачок стоимости лекарств в аптеках был весной 2022-го, отмечает Николай Беспалов. В среднем цены поднялись на 15%. Хотя были отдельные примеры и двукратного роста. К осени же динамика увеличения цен составила в среднем чуть больше 10%.

«В 2023-м мы придем к показателю подорожания ниже 10% за год», - уверен эксперт. С одной стороны, ситуация на фармрынке все-таки стабилизируется. С другой стороны, покупательная способность населения падает, говорят экономисты.

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Что делать, если в аптеке не оказалось привычного вам лекарства

Кроме подорожания людей беспокоит, не исчезнут ли из аптек привычные таблетки. По словам Николая Беспалова, как и в прошлом году, возможны временные перебои, задержки с доставкой тех или иных препаратов. При этом в подавляющем большинстве случаев можно найти лекарства на замену. Они могут быть с тем же действующим веществом (дженерики) либо с другим, но имеющим такое же лечебное действие (препараты-аналоги). Наша страна стремится снизить зависимость от импорта и наращивать выпуск отечественных медикаментов. Поэтому идет постепенная замена производителей, и, соответственно, торговых марок лекарств, пояснил эксперт.

Как и в прошлом году, в аптеках возможны временные перебои, задержки с доставкой тех или иных препаратов. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Что делать, если в аптеке не оказалось привычных вам таблеток? Врачи дают такие советы:

1. Если есть возможность, проверьте ассортимент сервисов онлайн-заказа лекарств. Вполне возможно, ваш препарат найдется, и можно будет заказать его доставку на дом (для безрецептурных лекарств) либо забрать в одной из аптек.

С 1 марта 2023 года в Москве, Белгородской и Московской областях стартует эксперимент по онлайн-продаже рецептурных препаратов.

2. Узнайте в аптеке, какие есть лекарства с тем же действующим веществом, что и ваш препарат. При этом обращайте внимание на дозировку. Если она отличается, нужно проконсультироваться с врачом о режиме приема замененного лекарства.

3. Еще один вариант - подбор препарата-аналога: из того же класса лекарств, но с другим действующим веществом. В этом случае тоже нужна консультация лечащего врача.

4. В некоторых случаях возможен переход на другие классы лекарств (в том числе, временно). К примеру, если человек лечится от тревоги с помощью антидепрессанта, то при отсутствии такого препарата, оценив ситуацию, врач может назначить другой класс лекарств с противотревожным действием (скажем, нейролептики).

КСТАТИ

На Западе пациенты не могут найти таблетки от кашля и температуры

Перебои с лекарствами наблюдаются во многих странах мира. В частности, резкий рост заболеваемости гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ) и другими ОРВИ привел к тому, что перестало хватать самых востребованных средств для домашней аптечки.

«Из Великобритании нам пишут. Совсем плохи дела с обычными безрецептурными средствами от кашля и температуры. Ибупрофеном и Колдрексом. Местами с полок все смели», - сообщает ученый-биолог Анча Баранова, живущая в США.

По ее словам, в самих Штатах тоже проблемы с доступностью медикаментов. «Заглянула в список лекарств, которых не хватает в аптеках США. Только на букву «А» посмотрела и сразу закрыла список». В числе отсутствующих оказались широко востребованные препараты для больных астмой, лечения герпеса, антибиотик широкого спектра действия.