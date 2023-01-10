Стали известны условия участия в ПМЭФ-2023

Фонд Росконгресс запустил пригласительную кампанию участников Петербургского международного экономического форума. Информация о правилах подачи заявления и подробные условия участия размещены на сайте ПМЭФ.

«С началом нового года мы запустили кампанию по приглашению участников ПМЭФ. В этом году ожидается большая активность со стороны Ближнего Востока, Африки, стран Азии и Латинской Америки. Конечно, мы настроены и на тесное сотрудничество со всеми российскими регионами и представителями бизнес-сообщества. Уверен, что предстоящий XXVI Петербургский международный экономический форум займет особое место в деловом графике наших гостей», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ-2023 Антон Кобяков.

В этом году на Петербургском международном экономическом форуме предусмотрен единый пакет участия. Пакет включает в себя участие во всех мероприятиях деловой и культурной программ Форума (кроме пленарного заседания и мероприятий по специальному приглашению), доступ в зоны делового общения на площадке Форума (с ограничением доступа в зоны проведения мероприятий по специальному приглашению) и информационное обеспечение.

Процедура регистрации участия состоит из четырех шагов: регистрация в Едином личном кабинете, подача заявки, ее рассмотрение Организационным комитетом и подтверждение. Период рассмотрения заявки индивидуален для каждого участника и составляет не менее десяти дней.

В этом году Петербургский международный экономический форум состоится с 14 по 17 июня. Страной-гостем ПМЭФ выступят Объединенные Арабские Эмираты.