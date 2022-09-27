Герой спецоперации «Z» капитан Панфилов проявил полководческий талант

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Беспрерывное изучение врага сделает тебя великим полководцем. Никакой баталии в кабинете выиграть невозможно. Умей пользоваться местностью, управляй счастьем», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще говорил, что: «Быстрота и внезапность заменяют число. Натиски и удары решают битву».

РАЗБИЛИ УДАРНУЮ ГРУППУ ПРОТИВНИКА

Старший сержант Александр АЛЁШКИН

Старший сержант Александр АЛЁШКИН Фото: Минобороны РФ

«Старший сержант Александр Алёшкин выполнял задачи в должности командира взвода кочующей боевой машины реактивной системы залпового огня по поражению критически важных объектов и позиций украинских националистов. Алёшкин получил задачу нанести огневое поражение готовящемуся перейти в наступление подразделению противника. Передвигаясь непосредственно вдоль линии боевого соприкосновения, расчет Алёшкина выбрал наиболее удобную позицию. Александр в одиночку рассчитал установки стрельбы по цели и, ориентируя боевую машину, добился успешных результатов попадания с первого снаряда. В результате огневого налета было уничтожено две миномётных секции украинских националистов, два автомобиля с боеприпасами, боевая машина пехоты и до 20 человек личного состава противника.

Благодаря мужеству и грамотным действиям расчета под командованием старшего сержанта Александра Алёшкина все цели были своевременно уничтожены. Атака противника была сорвана».

СОРВАЛ АТАКУ ПРОТИВНИКА ТОЧНЫМ НАЛЕТОМ

Старший лейтенант Иван ЗАВЬЯЛОВ

Старший лейтенант Иван ЗАВЬЯЛОВ Фото: Минобороны РФ

«В ходе выполнения задач по артиллерийской поддержке российских подразделений, ведущих оборонительный бой, старший лейтенант Иван Завьялов уничтожил разворачивающегося в наступательные порядки подразделения противника. После артиллерийской подготовки подразделения противника перешли в наступление. Сосредоточенным ударом украинских националистов был нанесен удар на стыке оборонительных порядков подразделения, что могло привести к прорыву. Оперативно сориентировавшись в обстановке, старший лейтенант Завьялов уточнил координаты возможного прорыва и нанес артиллерийский удар всеми огневыми средствами взвода по боевым порядкам противника. В результате артиллерийского налета были уничтожены два танка, четыре единицы бронетехники противника, а также восемь единиц автомобильной техники украинских националистов. Благодаря точным и выверенным действиям старшего лейтенанта Ивана Завьялова атака противника была сорвана. Обороняющиеся подразделения передислоцировались на подготовленные рубежи обороны без потерь».

ОКАЗАЛ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ РАНЕНЫМ

Сержант Алексей КОРОЛЕВ

Сержант Алексей КОРОЛЕВ Фото: Минобороны РФ

«Сержант Алексей Королев в ходе ведения оборонительных боев осуществлял корректировку артиллерийского огня дивизиона. Его позиция была обнаружена и противник открыл массированный огонь с целью уничтожения корректировщика. Алексей, несмотря на близкие разрывы, продолжил корректировать огонь дивизиона, что позволило в кратчайший срок подавить огневые средства противника и сорвать наступление выдвигающихся на рубежи атаки мотопехотных подразделений националистов. Меняя позицию, сержант Королев заметил движущийся по направлению к его огневой позиции автомобиль медицинского обеспечения. Из-за близкого разрыва машина потеряла ход. Под огнем противника, проявляя хладнокровие, Алексей Королев оказал первую медицинскую помощь трем военнослужащим, получившим ранения в результате артиллерийского попадания. Благодаря мужеству и самоотверженности сержанта Алексея Королева, все пострадавшие своевременно были доставлены в медицинское учреждение, где им была оказана необходимая медицинская помощь».

ПРОЯВИЛ ПОЛКОВОДЧЕСКИЙ ТАЛАНТ

Капитан Роман ПАНФИЛОВ

Капитан Роман ПАНФИЛОВ Фото: Минобороны РФ

«В ходе выполнения боевой задачи капитан Роман Панфилов, несмотря на артиллерийский обстрел РСЗО противника, организовал взаимодействие между артиллерийскими и общевойсковыми подразделениями по получению оперативных разведывательных данных о сосредоточении противника, а также непрерывное устойчивое управление огнем артиллерийских подразделений. В ходе нанесения внезапных артиллерийских ударов по выдвигающемуся на рубежи атаки подразделению националистов, врагу был нанесён существенный ущерб. Уничтожено 3 бронетранспортера, 4 артиллерийских орудия, в том числе западного производства и до 30 националистов, что сорвало наступление и позволило, мотострелковым подразделениям сменить оборонительные позиции на заранее подготовленных рубежах обороны».