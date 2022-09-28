Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд: На юге России погода в начале октября будет жаркой, как летом

На курортах Краснодарского края бархатный сезон 2022 теплее, чем в Крыму Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Тёплая и даже жаркая, практически летняя погода приходит на юг Европейской части России, - порадовал прогнозом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд жителей южных регионов страны и тех, кто отправился осенью на черноморские курорты. - Это касается и Краснодарского края, и Ставрополья, а также Волгоградской и Астраханской областей. Везде температура в ближайшее время будет в диапазоне +25…+29 градусов. В Краснодаре даже до +30 к концу недели. В Сочи +25…+27 градусов, температура воды +21…+22 градуса. Настоящий бархатный сезон!

Впрочем, не на всех черноморских курортах настолько тепло:

- В Крыму чуть-чуть ниже температура, и дожди интенсивнее, - уточнил Роман Вильфанд.

Что значит «чуть-чуть ниже»? По прогнозам Гидрометцентра, в Ялте, Алуште и Евпатории в конце сентября и начале октября +23…+25 градусов.