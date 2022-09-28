Я увидела других русских, на Западе о них врут: откровения австралийской певицы Перукуа

В свете текущих событий и разных мнений, Перукуа могла бы отказаться от гастролей в России, как это сделали многие зарубежные артисты, но австралийская певица приехала Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жизненный путь 52-летней австралийской певицы Перукуа давно заслуживает того, чтобы стать захватывающим сериалом. Артистка пережила сложнейшую хирургическую операцию, жесткий буллинг, насилие и предательство, потерю ребенка, жизнь в индейском племени. Много раз ей приходилось бороться с судьбой и начинать с нуля. Сегодня Перукуа – источник вдохновения для миллиона женщин по всему миру. Ее песни помогают избавиться от страхов, помогают сердцу вновь открыться для любви.

В свете текущих событий и разных мнений, Перукуа могла бы отказаться от гастролей в России, как это сделали многие зарубежные артисты, но австралийская певица приехала, чтобы дать концерт в Москве 2 октября и презентовать книгу.

- Пять лет назад издательство впервые обратилось ко мне, так как они знали мою историю, как она помогает другим. Сейчас часть историй я рассказала в книге, но не только, как это было у меня, но и с инсайдами для людей, что они могут полезного извлечь из этого опыта. На днях я была в Екатеринбурге с концертом и презентацией книги. Видела, что в зале у многих были страх и боль. И вот первые главы в книге как раз о боли и страхе, через истории и песни мне хочется полностью трансформировать восприятие людей, дать им почувствовать, что они не одни.

- А какая глава сейчас отражает вас?

- Я энергетически очень наполнена и уравновешена. После концерта в Екатеринбурге чувствую энергию людей, а это страх. У женщин сейчас чувство хаоса и большого сомнения. У меня есть глава в книге и песня в концерте о любви, мне хочется, чтобы ее услышали и наполнились любовью.

«Россия – это не зло, как учили в школе»

Впервые Перукуа приехала в Россию одиннадцать лет назад. Это была не туристическая поездка, а знакомство с родными местами мужа Драгослава. Первые русские слова, которые она выучила были «спасибо» и «давай».

- Мы приехали в Москву, в его однушку. Для меня это был шок. В Австралии очень мало людей и много земли, большие дома. Я пришла в его квартиру и спросила: «Хорошо, это фойе. А где квартира?» (смеется)

Впервые Перукуа приехала в Россию одиннадцать лет назад Фото: Личный архив

- Какими вы себе представляли русских? За границей многие думают, что по улицам ходят медведи, а мужчины вечно в валенках и с балалайкой.

- Я изучала историю Россию. Несмотря на то, что нам преподавали, что Россия – это зло, что здесь нет цивилизации, сплошной лес и медведи, мне было интересно самой посмотреть эту страну. Мне не очень нравилась структура общества в Австралии и мне было интересно, как у других. Все, что писали в западных СМИ, оказалось ложью. На улице в Москве я увидела других русских - серьезных людей, они все куда-то торопились. А когда находишься с ними наедине или в одном зале на концерте, то видишь, как русские раскрываются, как они меняются, начинают улыбаться.

- А какими вы увидели русских женщин?

- Они очень сильные, очень эмоциональные и озабочены на тему своей красоты, стиля и молодости. Однако это только поверхностное восприятие. Они глубинные, они женственны, они стремятся стать матерями. На Западе, конечно, другая реальность – если у тебя есть дети, то ты потеряла свою сущность, ты сломалась. Женщины в России более образованны, чем за границей. Они учатся быстрее, они не ленивые. И русские женщины очень романтичные.

- А какие мужчины в России?

- Их понять мне было сложнее. Многие выглядели, как солдаты: короткие стрижки, строгие взгляды, морщинка между бровями, будто они носят какую-то боль. Со временем я рассмотрела два вида мужчин: умных, глубинных, пытающихся разобраться в сложных ситуациях и добрых «медвежат», которые любят полежать на диване, выпить пиво, посмотреть телевизор. При этом все русские мужчины более заботливые, чем на Западе.

- Один из русских мужчин стал вашим мужем. Как вы и где познакомились?

- Это было в Индии. Там я много работала с русскими женщинами: выступала, давала лекции. Мы стали общаться с Драгославом, а потом он отвез меня на Бали, где и попросил меня выйти за него замуж. А потом я впервые оказалась в России, в московском ЗАГСе мы расписались. Но мы жили в разных городах Европы, переезжали, гастролировали. Несколько лет назад решили, что все – будем жить в России.

Перукуа с мужем познакомились в Индии Фото: Личный Архив

- А в какой стране вы чувствуете, что вы дома?

- В России. Когда я слишком долго не в России, то я скучаю. Мне здесь очень тепло. Кавказ – это сила, Алтай – это вечность, Байкал – мистическая энергия.

- Уже получили гражданство России?

- У меня вид на жительство. Если бы была возможность, то я бы получила паспорт России, но, по-моему, в Австралии запрещено двойное гражданство.

- Муж, наверняка, знакомит вас с русскими традициями, искусством? Что вам нравится?

- Мне нравится снег, у нас в Австралии его нет. Я люблю классическую музыку: Чайковский, Рахманинов, Шостакович. Часто хожу на концерты, это волшебные места, элегантные залы. Также мне нравится гулять в горах, купаться в реках.

Кавказ – это сила, Алтай – это вечность Фото: Личный Архив

- А в Москве, где любите гулять?

- Я часто хожу гулять в Ботанический сад и на ВДНХ, потому что мы живем недалеко.

«О политике, об отрицании русского, о Путине»

Певица призналась, что ей не страшно в России. Она не боится изменений, которые пугают многих. Перукуа продолжает изучать культуру и историю России, когда весь мир пытается отрицать все русское.

- Как вы относитесь к мировому презрению русских писателей, спортсменов, артистов?

- Это безумие. На Западе не хотят понимать Россию. А если не понимают, то проще отменить, отрицать. Это странно. На самом деле, русская культура особенная. Мне кажется, что ее по каким-то причинам боятся.

- Это конкуренция?

- Думаю, что это больше борьба за власть, за умы. Это непринятие и отторжение.

С маэстро Спиваковым Фото: Личный архив

- Как, в целом, относитесь к происходящему? Вникаете ли в проблематику конфликта России и Украины? Многие артисты в нашей стране пытаются делать вид, что они не разбираются в политике и не говорят свое мнение, хотя они лидеры мнений в своих кругах...

- Я понимаю, что в мире идут большие процессы. Многие поглощены в какое-то токсичное информационное поле. 90% новостей заведомо искажены. Думаю, что уйдет много времени, чтобы люди поняли, что это глобальная перезагрузка всей мировой системы.

- Должны об этих событиях говорить известные люди?

- Они никому ничего не должны. Более того, у большинства ограниченная информация. Это как звезды, которые пытаются рассказывать о глобальном потеплении, при этом они не ученые, а пытаются рассуждать о квантовых полях. Я считаю, что люди, имеющие популярность, не имеют право высказываться по теме, в которой не разбираются. Не нужно пытаться захватить статус «Ленин на броневике», не нужно кричать громче всех, не нужно хайповать.

- Вам страшно в России?

- Нет. Когда началась спецоперация, я была на Бали. Но мы поговорили с мужем и решили, что мы все равно полетим в Россию, мы не меняли планы. У меня были концерты в Сочи, в Санкт-Петербурге. Я не боюсь жизни, не боюсь перемен.

Фото: Личный Архив

- Как вам удается справляться со стрессовыми ситуациями, не поддаваться панике?

- Каждый день занимаюсь медитациями. Сегодня информацию превращают в оружие. Но люди должны брать ответственность за свою жизнь, не нужно судить что и где, задавайте себе вопрос: «Почему так происходит?» И не нужно залипать в просмотре информации, ее много умышленно искажают. Внешний мир всегда был кашей, он никогда не был статичен, никакого конца хаоса не нужно ждать. Нужно давать себе возможность успокоиться, слушать голос своего сердца. Есть очень здоровое поле жизни – оно всегда есть.

- Как относитесь к президенту России Владимиру Путину?

- Я никогда его не встречала. Я его не знаю, поэтому не могу размышлять о нем, как о человеке. Путин - это целая идеология страны. У каждого есть право относиться к нему, как угодно. Но я вижу в России одно из главных, что сохранилось благодаря Путину, это ценность мужчины и женщины. Это важно, что у вас нет понятий «Родитель №1» и «Родитель №2». Для меня человеческие ценности – основа здоровой жизни. В мире должен быть баланс мужской и женской энергии, а изменить свое тело внешне, это не означает изменить свою сущность. Чем больше разделяют людей на меньшинства, тем ими легче управлять. Когда-то делили людей по странам, по расам, на мужчин и женщин, а теперь полная неразбериха. То, что Владимир Путин смог сохранить мужские и женские ценности, сохранить нормальное понятие семьи, мне это нравится, мне комфортно жить в такой стране.

- Вы австралийка по происхождению, но как-то говорили, что свою душу вы считаете русской. У вас даже есть песня «Русская душа». Вы по-прежнему так считаете?

- Да. Мне кажется, что в прошлой жизни я уже здесь жила. Мне в России очень комфортно. Когда я говорю понятие «русская душа» - это славянская душа. Несмотря на то, что страны бывшего Советского Союза пытаются разделить, но я была во всех странах и точно знаю, что это один народ. То, что сейчас происходит в мире, это политическая попытка разделить людей со славянской душой. Это грустно, ведь эти люди должны оставаться едины по духу.

Фото: Личный архив

- У вас в России есть друзья?

- Да. В основном, это непубличные люди. Понятие «дружба» - это что-то особенное. У него нет расстояний, нет корыстных целей. Среди известных людей у меня больше приятелей, мне интересно общаться с дирижером Владимиром Спиваковым, с телеведущей Анфисой Чеховой, с коучем Ириной Хакамадой, с актрисами Ольгой Кабо и Эвелиной Бледанс.

- О чем вы мечтаете?

- Я проживаю свою мечту, это часть моего процесса. Свою мечту я увидела, когда мне было 24 года, а сейчас мне 52 года. Я тогда увидела мир, где я езжу по странам, знакомлюсь с интересными людьми, выступаю. И в какой-то момент я увидела людей, как огромный океан. Сейчас большой спрос на то, что я делаю, на мою музыку, творчество, лекции. Это и есть моя мечта – делать людей счастливее, чтобы они перестали смотреть дурацкие новости, чтобы научились чувствовать друг друга, тогда и проблем на Земле будет меньше.