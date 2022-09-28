В США при разделе имущества мужчине достался альбом пикантных фото его бывшей супруги

Оскорбленная женщина решила выполнить решение суда частично

Жительница американской Юты, пережившая бракоразводный процесс, оказалась втянута в новый: бывший суженый решил поделить еще и совместно нажитое имущество.

В своем исковом заявлении среди прочего мужчина потребовал, чтобы ему достался и увесистый альбом фотографий, на которых его супруга позирует то в нижнем белье, то топлесс, а то и полностью обнаженной. Судья удовлетворил его требование.

43-летняя Линдси Марш опешила от такого решения.

- По сути дела, бывший муж заставляет меня распространять порно, и он думает, что это нормально. Точно так же считает его адвокат. И что самое страшное – судья тоже так считает. – говорит она.

И без того оскорбленная женщина решила выполнить решение суда частично: она отдала требуемые фотографии бывшему мужу, но предварительно заретушировала на них те части тела, которые, по ее мнению, теперь больше никто не должен видеть.

- Это мое тело. Судья не должен решать, кто может его видеть. – считает Марш.

Она удивлена тем, что благоверный, с которым она прожила в браке 25 лет, не упомянул в своем иске ни о семейных фото, ни о фотографиях их троих детей, а только о домашнем порно.

Крис Марш отреагировал на ее недоумение, назвав свое требование «возмездием за развод». Он также заявил, что ему на память нужны были не столько эти фото, сколько надписи, сделанные в альбоме под ними рукой самой Линдси в лучшие годы их совместной жизни.