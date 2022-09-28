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В мире28 сентября 2022 5:10

В США при разделе имущества мужчине достался альбом пикантных фото его бывшей супруги

Возмущенная женщина нарушила решение судьи
Людмила ПЛОТНИКОВА
Оскорбленная женщина решила выполнить решение суда частично

Оскорбленная женщина решила выполнить решение суда частично

Жительница американской Юты, пережившая бракоразводный процесс, оказалась втянута в новый: бывший суженый решил поделить еще и совместно нажитое имущество.

В своем исковом заявлении среди прочего мужчина потребовал, чтобы ему достался и увесистый альбом фотографий, на которых его супруга позирует то в нижнем белье, то топлесс, а то и полностью обнаженной. Судья удовлетворил его требование.

43-летняя Линдси Марш опешила от такого решения.

- По сути дела, бывший муж заставляет меня распространять порно, и он думает, что это нормально. Точно так же считает его адвокат. И что самое страшное – судья тоже так считает. – говорит она.

И без того оскорбленная женщина решила выполнить решение суда частично: она отдала требуемые фотографии бывшему мужу, но предварительно заретушировала на них те части тела, которые, по ее мнению, теперь больше никто не должен видеть.

- Это мое тело. Судья не должен решать, кто может его видеть. – считает Марш.

Она удивлена тем, что благоверный, с которым она прожила в браке 25 лет, не упомянул в своем иске ни о семейных фото, ни о фотографиях их троих детей, а только о домашнем порно.

Крис Марш отреагировал на ее недоумение, назвав свое требование «возмездием за развод». Он также заявил, что ему на память нужны были не столько эти фото, сколько надписи, сделанные в альбоме под ними рукой самой Линдси в лучшие годы их совместной жизни.

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