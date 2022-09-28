Пироги для жителей России - продукт особый Фото: Shutterstock

Русская пословица «Не красна изба углами, а красна пирогами» актуальна несколько веков. Мы уже почти не живем в избах, квартируя в многоэтажках, но к пирогам относимся все с такой же трепетной любовью. Пироги для жителей России - продукт особый. Мало того, любой психолог скажет: пироги пекут в счастливых семьях!

Вот только, увы, мастерство стряпать выдающиеся пироги сейчас уже почти не передается по наследству - от бабушки к внучке. Впрочем, невелика беда, ведь на смену такой преемственности пришли кулинарные книги. Да какие! В издательстве «Комсомольская правда» вышел настоящий шедевр!

«В пирогах счастье» настоящая энциклопедия пирогов. Автор Анастасия Семенова утверждает, что для нее выпечка - это способ показать свою любовь. Ведь даже один только аромат булочек и пирогов поднимает настроение всем вокруг, наполняет дом теплом, уютом и заботой. В своей книге Анастасия приводит 55 способов проявить любовь - то есть 55 рецептов вкусной выпечки.

Книга «В пирогах счастье» рассчитана на самый широкий круг читателей. Она подойдет как для искушенных кулинаров, так и для тех, кто впервые решил встать на этот ароматный путь. Не беспокойтесь, если у вас совсем нет никакого опыта. Настя научит всему, что нужно: расскажет, что необходимо для того, чтобы сделать чудесное тесто, как определить готовность выпечки и когда разрезать пирог. Во всем есть свои тонкости и секреты!

Русская пословица «Не красна изба углами, а красна пирогами» актуальна несколько веков

А дальше следуют волшебные рецепты, которые можно смело сделать семейными, - печенье, кексы, улитки, бисквиты, панкейки, ягодные пироги, галеты, синнабоны, сочники, рулеты, торты, пирожные и многое другое. Выбирайте на любой жизненный повод.

Отдельная глава в книге посвящена шведским десертам. Настя с семьей некоторое время жила в этой северной стране и поняла - шведы большие сладкоежки и знают толк во вкусностях! Знаете, что такое фика? Это перерыв в работе на кофе или чай и обязательно со сладкой выпечкой. Отличная традиция, не правда ли? Устраивают фику в рабочее время два раза: в 10.00 и 14.30. Длится такой перерыв не более 15 минут. Фика - это умение оставаться в моменте, жить здесь и сейчас. Попробуйте устроить себе такое! На выбор множество шведских рецептов, кстати, они там передаются из поколения в поколение - сахарные булочки, яблочный пирог, шоколадные пирожные, шведский влажный пирог и многое другое.

Воплотив эти рецепты, можно устроить дома настоящий шведский вечер: налить какао, открыть книгу Астрид Линдгрен и побаловаться плюшками! Такое запомнится на всю жизнь!