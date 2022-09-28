Дмитрий Песков: Бюджет России выдержит присоединение к ней четырёх регионов

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 28 сентября, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля следующие вопросы…

… - Дмитрий Сергеевич, если предположить, что в ближайшее время все-таки будут подписаны все четыре договора о вхождении известных территорий в состав России, население нашей страны увеличится на несколько миллионов человек и будет зашкаливать за 150 миллионов. Вот у нас бюджет страны это выдержит? Потому что, по нашей Конституции, новые граждане России новых территорий должны будут пользоваться всеми гарантиями – все их знают – что будет с бюджетом? Может, его надо теперь переверстывать или еще какие-то новые резервы искать? Потому что, мы знаем по Крыму, там до сих пор стройка не прекращается, потому что - в запущенном состоянии был полуостров. И мы представляем, что такое сейчас вот эти четыре территории. Озабочены ли этим в Кремле?

- Вы спросили, выдержит ли бюджет? Выдержит.

Является ли это предметом для очень серьезной работы, рассчитанной на перспективу? Да, является.

Предстоит серьезная работа.

- И еще вопрос. После того, как будут подписаны четыре договора и у нас появится еще четыре региона, вот границы этих новых регионов будут защищены нашими погранвойсками? Будут ли они туда выдвинуты? Или же сейчас там сил достаточно, в принципе, для того, чтобы защищать новые регионы от нападения извне?

- Там же продолжается специальная военная операция. То есть, конечно, она будет продолжаться.

- Ясно. То есть, погранвойска туда не будут переброшены?

- Ну, погранвойска – там идут боевые действия. То есть, я вопроса, честно говоря, не совсем понимаю.

- Просто границы России должны погранвойска защищать. Ну, ладно, в общем, вы считаете, что этого достаточно. В принципе, я удовлетворен ответами.

- Специальная военная операция продолжается.