Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края

Алтайский край был образован 28 сентября 1937 года. В адрес жителей, уроженцев региона губернатор Виктор Томенко направил поздравление:

«Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с 85-летием Алтайского края!

В большой семье регионов России Алтайский край уникален и неповторим. Со всех уголков страны люди с удовольствием приезжают сюда, чтобы отдохнуть и зарядиться позитивной энергией. Гости восхищаются красивой природой, историей и самобытной культурой, нашим радушием.

Уже много лет Алтайский край по праву называют здравницей и житницей России. Такую славу ему создали живущие здесь люди - мужественные, сильные, талантливые. Имена многих уроженцев Алтайского края, среди которых Василий Шукшин, Герман Титов, Михаил Калашников, известны на всю Россию и являются ее символами.

История региона началась гораздо раньше 1937 года, когда край получил современное имя и границы. Мы бережно храним память о становлении горнорудного дела, развитии сельского хозяйства, торговли. Мы отдаем дань первым переселенцам, умевшим преодолевать трудности. Мы преклоняемся перед мужеством наших фронтовиков и тех, кто в годы Великой Отечественной войны совершал трудовые подвиги в тылу. Мы помним самоотверженность людей, приехавших на Алтай для поднятия целины и создания первых промышленных предприятий. Люди, живущие сегодня в Алтайском крае, достойны своих предшественников.

Наш край продолжает вносить весомый вклад в отечественную промышленность и сельское хозяйство, приобретает все большую популярность у туристов. В регионе формируется современная экономика, продолжается строительство школ, больниц и спорткомплексов, развивается вся необходимая инфраструктура.

В Алтайском крае любят и умеют трудиться. Сегодня мы делаем все, чтобы жизнь в регионе становилась еще более благоустроенной и комфортной. Я уверен, что вместе мы добьемся поставленных целей.

Дорогие друзья! Искренне желаю всем успехов, реализации намеченных планов и новых достижений!»

ВАЖНО!

Регион развивается

Среднемесячная зарплата в Алтайском крае за прошедшие пять лет увеличилась больше чем на 10 тысяч рублей. Если в 2017-м заработная плата в среднем по краю составляла 22 743 рубля, то по итогам 2021 года — уже 33 872 рубля.

Речь идёт о номинальной начисленной зарплате — то есть до вычета налогов.

Доходы населения за пять лет в Алтайском крае «подросли» на 7,4%. По итогам 2021 года среднемесячный доход в Алтайском крае составил 25 683 рубля.

Единственный год, когда доходы не росли — «ковидный» 2020-й. Тогда показатель откатился на 0,3%. Но уже через год среднемесячный доход увеличился на 7,4% — рекордное значение за последние пять лет.

Индекс промышленного производства — показатель, которым измеряют, насколько растут объёмы производства. Здесь Алтайский край даже в 2020-м году прирос на 1,1%. По итогам 2021-го индекс промпроизводства вновь оказался положительным и составил 102,2%.

Сегодня абсолютно каждая авиашина с пометкой «Сделано в России» изготовлена именно в Алтайском крае. Кроме того, регион производит больше половины паровых котлов и деревообрабатывающих станков в стране.

Объём отгруженной продукции по итогам 2021-го составил рекордные 578,1 млрд рублей.

Валовой региональный продукт (ВРП) — ещё один важный экономический показатель, которым измеряют производство всех товаров и услуг. Здесь Алтайский край ежегодно прирастает: если в 2017-м ВРП составил 545,3 млрд рублей, то в 2020-м — уже 671,6 млрд.

Согласно оценкам, валовой региональный продукт по итогам 2021 года превысил прошлогодний показатель более чем на 100 млрд рублей и составил 772,6 млрд.