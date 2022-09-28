Минобороны России ликвидировало в цехах харьковского бронетанкового завода 90 боевых машин ВСУ

В Минобороны сообщили об очередных массированных ударах по расположениям воинских частей и складов. Уничтожены сотни военнослужащих, десятки единиц военной техники.

В Минобороны сообщили об очередных массированных ударах по расположениям воинских частей и складов. Уничтожены сотни военнослужащих, десятки единиц военной техники.

«В районах населенных пунктов Двуречная, Кондрашовка и Петровка Харьковской области ликвидировано более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники, в Харькове поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ, поражены пункты временной дислокации тактической группы «Чайка» ВСУ на острове Хортица, а также 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Запорожья. Ликвидировано свыше 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники, в Николаеве огневым ударом поражены пункты временной дислокации двух бригад ВСУ, а также подразделения иностранных наемников. Кроме того, ликвидировано более 90 военнослужащих и боевиков, а также 18 единиц военной техники», - перечислил на прошедшем брифинге уничтоженные цели ВСУ официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что в результате провала «наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми. Также они потеряли в своем наступлении четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля.

«В результате высокоточного удара по пункту ремонта техники на территории запорожского завода «ЭнергоМехКомплект» уничтожено 10 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня «Ольха» и 15 единиц автомобильной техники», - добавил Конашенков.

Представитель Минобороны уточнил, что ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены: самолет Су-24 воздушных сил Украины, станция украинского зенитного ракетного комплекса «С-300», 4 склада вооружений, 5 пунктов управления ВСУ, 75 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 167-ми районах.

Силами ПВО сбиты пять беспилотников, две баллистические ракеты «Точка-У», семь снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

305 - самолетов.

155 - вертолетов.

2099 - беспилотных летательных аппаратов.

377 - зенитных ракетных комплексов,.

5143 - танка и других боевых бронированных машин.

851 - боевая машина реактивной системы залпового огня.

3433 - орудия полевой артиллерии и миномета.

5963 - единицы специальной военной автомобильной техники.