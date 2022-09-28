Мобилизация диктует спрос на жилье: Сколько стоит аренда квартир в городах ближнего зарубежья

Объявление в России частичной мобилизации заставило многих соотечественников экстренно уезжать в соседние страны. Основной поток новой волны мигрантов хлынул в Белоруссию, Армению, Грузию, Казахстан – туда можно въехать без виз, а то и загранпаспортов. Фото: Shutterstock

Объявление в России частичной мобилизации заставило многих соотечественников экстренно уезжать в соседние страны. Основной поток новой волны мигрантов хлынул в Белоруссию, Армению, Грузию, Казахстан – туда можно въехать без виз, а то и загранпаспортов. Все это привело к тектоническим сдвигам на местных рынках аренды недвижимости – ведь вновь прибывшим надо где-то жить.

Так, число бронирований посуточного жилья с 22 по 26 сентября в Минске и Бишкеке выросло в 11 раз, в Астане и Уральске - в 8 раз, в Тбилиси, Витебске и Ереване - в 3 раза. Об этом сообщает российский сервис онлайн-бронирования «Суточно.ру».

Как следует из результатов исследования, граждане арендуют жилье в среднем на 5-7 суток. Видимо, чтобы осмотреться в первые дни и уже потом принимать решение о том, остаться ли в этом городе или двигаться дальше.

Наиболее популярные города у приезжающих из России

Город, средний срок аренды жилья за сутки и средняя сумма в рублях

Астана (Казахстан) 8; 16; 357

Алматы (Казахстан) 7; 15; 342

Ереван (Армения) 7; 26; 290

Борисов (Беларусь) 7; 11; 856

Худжанд (Таджикистан) 7; 9; 734

Бишкек (Киргизия) 6; 17; 184

Уральск (Казахстан) 5; 12; 064

Тбилиси (Грузия) 5; 12; 747

Минске (Беларусь) 5; 17; 306

Витебск (Беларусь) 4; 7; 851

Петропавловск (Казахстан) 2; 5; 903 рубля

Средняя цена на аренду жилья в сутки, руб.

Минск (Беларусь) - 3 846

Ереван (Армения) - 3 756

Тбилиси (Грузия) - 2771

Бишкек (Киргизия) - 2 728

Петропавловск (Казахстан) - 2 567

Алматы (Казахстан) - 2 325

Уральск (Казахстан) - 2 276

Астана (Казахстан) - 2 205

Витебск (Беларусь) - 2 066

Борисов (Беларусь) - 1 647

Худжанд (Таджикистан) - 1432

По данным сервиса "Суточно.ру"