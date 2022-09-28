Мобилизация диктует спрос на жилье: Сколько стоит аренда квартир в городах ближнего зарубежья

Объявление в России частичной мобилизации заставило многих соотечественников экстренно уезжать в соседние страны. Основной поток новой волны мигрантов хлынул в Белоруссию, Армению, Грузию, Казахстан – туда можно въехать без виз, а то и загранпаспортов.
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Объявление в России частичной мобилизации заставило многих соотечественников экстренно уезжать в соседние страны. Основной поток новой волны мигрантов хлынул в Белоруссию, Армению, Грузию, Казахстан – туда можно въехать без виз, а то и загранпаспортов. Все это привело к тектоническим сдвигам на местных рынках аренды недвижимости – ведь вновь прибывшим надо где-то жить.
Так, число бронирований посуточного жилья с 22 по 26 сентября в Минске и Бишкеке выросло в 11 раз, в Астане и Уральске - в 8 раз, в Тбилиси, Витебске и Ереване - в 3 раза. Об этом сообщает российский сервис онлайн-бронирования «Суточно.ру».
Как следует из результатов исследования, граждане арендуют жилье в среднем на 5-7 суток. Видимо, чтобы осмотреться в первые дни и уже потом принимать решение о том, остаться ли в этом городе или двигаться дальше.
Наиболее популярные города у приезжающих из России
Город, средний срок аренды жилья за сутки и средняя сумма в рублях
Астана (Казахстан) 8; 16; 357
Алматы (Казахстан) 7; 15; 342
Ереван (Армения) 7; 26; 290
Борисов (Беларусь) 7; 11; 856
Худжанд (Таджикистан) 7; 9; 734
Бишкек (Киргизия) 6; 17; 184
Уральск (Казахстан) 5; 12; 064
Тбилиси (Грузия) 5; 12; 747
Минске (Беларусь) 5; 17; 306
Витебск (Беларусь) 4; 7; 851
Петропавловск (Казахстан) 2; 5; 903 рубля
Средняя цена на аренду жилья в сутки, руб.
Минск (Беларусь) - 3 846
Ереван (Армения) - 3 756
Тбилиси (Грузия) - 2771
Бишкек (Киргизия) - 2 728
Петропавловск (Казахстан) - 2 567
Алматы (Казахстан) - 2 325
Уральск (Казахстан) - 2 276
Астана (Казахстан) - 2 205
Витебск (Беларусь) - 2 066
Борисов (Беларусь) - 1 647
Худжанд (Таджикистан) - 1432
По данным сервиса "Суточно.ру"