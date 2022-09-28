Охранники заявили, что ничего не видели и не слышали в ту ночь, когда похитили шимпанзе

Соучредитель Центра реабилитации приматов JACK в Лубумбаши в Конго Роксана Шантеро получила рано утром сообщение на WhatsApp. На коротком видео были шимпанзе, запертые в комнате. Женщина сразу узнала своих подопечных - Монгу, Сезара и Хусейна, которые жили в охраняемом заповедники дикой природы. Вскоре пришло три голосовых сообщения. Неизвестные угрожали убить животных, если Шантеро не заплатит им шестизначную сумму.

Национальное разведывательное управление — эквивалент ФСБ в Конго в тот же день приступило к расследованию. По горячим следам выйти на преступников не удалось. А спустя несколько дней Шантеро получила новые сообщения с угрозами обезглавить одного из детенышей шимпанзе и продать двух других китайским торговцам людьми. Больше похитители на связь не выходили.

«У нас нет никаких новостей, это нас очень беспокоит. Теперь мы приносим оставшихся младенцев шимпанзе в наш дом, чтобы спать с ними, потому что мы очень обеспокоены», — прокомментировала журналистам The New York Times Шантеро.

В Конго похитили трех шимпанзе с целью выкупа

Охранники заявили, что ничего не видели и не слышали в ту ночь, когда похитили шимпанзе. Следов взлома следователи не обнаружили. Поэтому Шантеро подозревает, что к преступлению причастен кто-то из сотрудников заповедника.

Конго является центром торговли слоновой костью, рогов носорога и чешуёй панголина. Также здесь распространено браконьерство. На мировом рынке большим спросом пользуются детеныши шимпанзе, горилл и бонобо. Чтобы поймать одного малыша примата, обычно убивают около 10 взрослых особей. Животных, как правило, в качестве домашних питомцев покупают жители Китая, Пакистана, Египта. НоЭто первый случай, когда похители не из дикой природы, а из заповедника.

Адамс Кассинга, основатель Conserv Congo , некоммерческой организации, которая борется с торговлей дикими животными в Республике Конго, заявил, что для страны очень важно раскрыть это преступление.

«Если им это сойдет с рук, такие случаи будут повторяться снова и снова. Правительство, гражданское общество и международное сообщество должны собраться вместе и ясно дать понять, что это недопустимо» - прокомментировал Кассинг.