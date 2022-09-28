5 причин обратить внимание на сериал «Тётя Марта»

Юрий Кузнецов. Фото: СТС

1. Небанальный сюжет

Главная героиня, смелая и решительная восьмилетняя девочка, привыкла всё делать сама. Ведь единственный близкий человек в квартире — дедушка — больше неё нуждается в присмотре. Чтобы не оказаться в детском доме, Марта скрывает правду от учительницы, участковой и других взрослых. На помощь приходит казанская родня в лице авантюриста Марата, в планах которого вовсе не забота о девочке, а её московские апартаменты.

2. В главной роли самая известная юная актриса в стране

На счету 12-летней кинозвезды Виты Корниенко больше 90 ролей, в том числе главные роли в фильмах «Ника» и «Лёд 2». Сама девочка признаётся, что Марта стала одной из любимых героинь: «Это моя первая большая и главная роль в сериале. Конечно, это очень ответственно и ценно для меня. Спасибо большое за доверие, за такую яркую и классную роль».

Вита Корниенко. Фото: СТС

3. Харизматичные герои

Дуэт Виты Корниенко и Александра Метёлкина, который сыграл казанского родственника Марты, можно назвать одним из самых обаятельных в российском кино. Сами актёры признавались, что на съёмках были «на одной юморной волне». «Саша называл меня Мартиночкой и Мартусечкой, — делилась Вита. — Мы с ним придумывали песни и разные истории. Были как две батарейки: вечно шутящие и хихикающие, готовые в любой момент на любую авантюру».

4. Звёзды комедийных хитов в главных ролях

Одного из главных персонажей — совестливого актёра-неудачника — сыграл Сергей Епишев, знакомый фанатам «Кухни» по роли повара-заики Лёвы. Поклонников «Интернов» также ждёт сюрприз: в образе невозмутимой учительницы Марты выступит Кристина Асмус. Зрители постарше оценят трогательного дедушку главной героини в исполнении заслуженного артиста России Юрия Александровича Кузнецова.

Кристина Асмус. Фото: СТС

5. Сериал создавали шоураннеры «Психологинь» и «Родкома»

Над новой историей работали сценаристы и продюсеры популярных сериалов, а значит, «Тётя Марта» пополнит копилку больших хитов СТС. В сериале каждый найдёт что-то своё. Здесь есть всё: от трогательных похорон черепашки и неуклюжего пения Марты на рынке до побега из психиатрической больницы, модного экопоказа и шпионских гаджетов загадочного дедушки.