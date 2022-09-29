Прогуляться по старинным винным подвалам, потоптать виноград и отдохнуть с бокалом: где устроить незабываемый уикенд

Фото: Геннадий ДЬЯЧУК

Что представляет себе при слове «сельский туризм» житель средней полосы России? Чаще всего бабушкин дом, огород и озеро с окуньками. Но страна у нас большая, здесь можно найти не только среднерусские пейзажи, но и настоящие средиземноморские ландшафты, которые не отличить от Бордо или Тосканы. Ведь они находятся на одной широте с нашим Краснодарским краем.

В ритме Челентано

Осень - лучшее время года, чтобы отправиться на виноградники. Ведь здесь это время сбора урожая. Помните знаменитый танец Челентано в фильме «Укрощение строптивого»? Похожее развлечение можно устроить и себе в Краснодарском крае. В это время традиционно на винодельнях проходят фестивали молодого вина, на которые съезжаются тысячи гостей со всех уголков страны.

На таких праздниках традиционно угощают молодым вином без ограничений прямо из бочек. В программу также включают концерты, мастер-классы и гастрономические ужины.

Фото: Геннадий ДЬЯЧУК

Дорогами древних греков

Виноградарством и виноделием на территории современного Краснодарского края занимались с античных времен. 2,5 тысячи лет назад, когда на месте Москвы еще зеленели глухие леса, здесь шла оживленная торговля: в богатых городах строились храмы и каменные здания, груженые зерном корабли шли в Элладу из портов Боспора Киммерийского - так называли в глубокой древности эти места. Именно греки, привычные к вину, завезли сюда виноградную лозу. И сегодня посещение виноделен можно совместить с изучением древней истории - для этого можно отправиться в тур по «Золотому кольцу Боспорского царства» - это большой культурно-познавательный проект, созданный силами Краснодарского края, Крыма, Севастополя и Ростовской области.

Чтобы окунуться в атмосферу древности, можно посетить сайт проекта https://www.russian-bospor.ru.

От лозы до бокала

Краснодарский край занимает первое место по производству вина в России. Треть всех виноградников страны находится именно на Кубани. И более 20 виноделен сегодня с успехом совмещают производство вина с приемом туристов. Среди них есть как крупные предприятия полного цикла, так и микровинодельни, которые предлагают «гаражные» вина в очень ограниченном количестве.

Фото: Геннадий ДЬЯЧУК

Современный винный или энотуризм - это не просто экскурсии. Спектр впечатлений для гостей гораздо шире. Помимо знакомства с технологиями производства и хранения вин, прогулок по виноградникам, винодельни предлагают целый комплекс туристических услуг. Работают рестораны авторской кухни, организуются гастрономические вечера, праздники и фестивали, интересные детям и взрослым. Здесь можно отправиться на конную прогулку или прокатиться на яхте, принять винную ванну, побывать на арт-вечере или мастер-классе, попробовать вино, созданное по древним рецептам и созревшее в амфорах, продегустировать фермерские сыры или деликатесы.

Главные центры кубанского виноделия находятся в северном Причерноморье - это Анапа, Геленджик, Новороссийск, а также Темрюкский и Крымский районы. Особое место в этом списке занимает небольшой поселок Абрау-Дюрсо под Новороссийском. Виноград здесь начали выращивать 150 лет назад, когда эти места были имением царской семьи.

Сегодня здесь можно прогуляться по старинным винным подвалам, узнать историю античного виноделия, а еще - увидеть современное производство игристых напитков, которыми мы так любим украшать праздничный стол.

В ближайшее время мы продолжим рассказ об агротуризме, а пока вы можете подобрать сельский отдых на свой вкус на региональном туристическом портале Краснодарского края.