На месте взрывов на "Северном потоке" были замечены корабли НАТО Фото: REUTERS

Объемных поставок российского газа в Европу больше не будет - по крайней мере, в течение нескольких лет. По прогнозам экспертов, подорванные трубопроводы «Северного потока» восстановлению не подлежат из-за масштаба нанесенных взрывами повреждений. Если подтвердятся звучащие предположения о том, что за диверсией стоят американские и натовские спецструктуры, то это будет означать, что Запад перешел к прямым военным действиям против России, на которые нам придется адекватно ответить. Похоже, счет «часов Судного дня», отмеряющих время до глобального конфликта, пошел уже на секунды.

ЧТО ИЗВЕСТНО?

Вечером в понедельник, 26 сентября, операторы газопроводов зафиксировали одновременное резкое падение давления газа в обеих нитках трубопровода «Северный поток» и в одной из двух магистралей «Северного потока-2». При нормальном показателе в 105 бар давление в одночасье снизилось всего до 7 бар. Ясно, что причиной этого вряд ли могли стать трещины. Такие последствия возникают в результате появления огромной дыры в трубе или даже полного разрыва газопровода. То, что авария случилась одномоментно на трех магистралях в районе, прилегающем к датскому острову Борнхольм, не оставляло сомнений в неком внешнем воздействии на проложенные по дну трубы. Однако ни землетрясений, ни оползней донных пластов зафиксировано не было. Зато шведская сейсмологическая станция, расположенная недалеко от места ЧП, засекла два сильных подводных взрыва, по мощности эквивалентных 100 кг тротила. Все указывает на хорошо спланированную диверсию. Но кто ее осуществил? Прямого ответа пока нет, но вот вам набор выявленных фактов. По данным портала «Политикус», за несколько часов до взрывов экспедиционный отряд кораблей ВМС США во главе с десантным корабле6м Kearsarge заявил об окончании выполнения работ в районе Борнхольма и проследовал через Балтийские проливы к выходу в Северное море. Проект «Россия сейчас» сообщил, что накануне в американском конгрессе был зарегистрирован открытый доклад о том, что в районе Борнхольмской впадины в течение трех суток проводили учения британские аквалангисты. И наконец во вторник в интернете появились сообщения о награждении двух моряков из Королевского флота Великобритании за «проведение важных мероприятий в международных водах».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков был предельно серьезен, допустив возможность диверсии: «Это совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями. Сейчас нельзя исключать ни одного варианта», – сказал он журналистам.

КОМУ ВЫГОДНО?

Не секрет, что построенный «Северный поток-2» так и не был введен в эксплуатацию исключительно из-за давления США, оказанного на Германию и другие европейские страны. Президент Джо Байден, по стариковски не сдержанный на язык, еще в феврале прямо заявил: «Если Россия вторгнется (на Украину - Ред.), тогда «Северного потока-2» больше не будет. Мы положим этому конец». Только никто не предполагал, что американцы сделают это в физическом плане. «Спасибо, США!», - написал вне себя от радости на своей странице в Twitter экс-министр иностранных дел Польши, а ныне евродепутат Радек Сикорский, сопроводив свой твит фотографией подводного взрыва газа в районе утечки.

Заявление поляка едко прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Это официальное заявление о теракте?»

Соединенные Штаты в лице госсекретаря Тони Блинкена уже категорически отвергли версию саботажа на «Северном потоке». А европейские и, конечно, украинские СМИ как по команде принялись утверждать, что газопроводы взорвала... сама Россия. Зачем русским портить собственные стратегические газовые артерии - не поясняют. Между тем в соцсетях уже вовсю ерничают: «Бедные наши европейские друзья, с их военных баз в сторону газопроводов выдвигались силы НАТО и войска США, но у них нет никакой возможности даже предположить, кто бы мог стоять за взрывами. Причем русские могли бы взорвать, например, газопровод из Норвегии в Польшу или Норвегии в другую часть Европы, но решили взрывать себя сами».

Можно говорить что угодно, но совершенно ясно, что вывод из строя «Северных потоков», причем надолго, однозначно выгоден США, так как делает их основным поставщиком сжиженного природного газа в Европу. Вашингтон добивался этого давно и теперь, видимо, считает, что разом убил двух зайцев: нанес ощутимый удар по России, отрезав ее от поставок голубого топлива европейским потребителям, и подсадил их на свой безальтернативный СПГ, цены на который будет диктовать единолично. Агентство Bloomberg утверждает, что Европе, чтобы выжить нынешней зимой, придется импортировать на 40 процентов больше сжиженного природного газа, чем в предыдущие годы. И брать его придется у американцев.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Мощности «Северных потоков» составляли 55 млрд куб. м в каждом. Теперь этих поставок не будет. Пока не известно, сколько продлится ремонт поврежденных газопроводов и возможен ли он вообще из-за уникальной конструкции труб. ЧП произошло на 100-метровой глубине, необходимо тщательно обследовать место аварии. Но не факт, что Дания (явно не без участия США) разрешит российским специалистам проводить работы в своей исключительной экономической зоне.

Часть нашего газа продолжает идти в Европу через территорию Украины. Однако объемы его не велики, да и судя по всему прокачка по этому маршруту будет вскоре остановлена - хватит ублажать киевский режим. На следующий день после взрывов на балтийском дне начал работу трубопровод Baltic Pipe («Балтийская труба»), соединяющий богатую газом Норвегию с Польшей транзитом через Данию. Его проектная мощность равняется 10 миллиардам кубометров в год, и именно за счет поставок по нему польское правительство надеется заменить российский газ.

Однако без денег Россия не останется. Общая прибыль «Газпрома» за 6 месяцев 2022 года составила более 3 триллионов рублей, что более чем в 2 раза превышает значение первого полугодия 2021 года и является новым историческим рекордом. Эти прибыли уже с лихвой окупили затраты на строительство так и не запущенного «Северного потока-2». Практически решен вопрос об ускоренном строительстве второй нитки газопровода «Сила Сибири» в Китай, поставки по которой принесут стране до 220 миллиардов долларов.

В прошлом году мы продали за рубеж газ в объеме 251 млрд кубометров. Российское энергетическое агентство Минэнерго составило два прогноза на 2030 год. По оптимистичному сценарию общий объем вырастет до 265 млрд (+ 5,6% кубометров по отношению к 2021 году). По негативному - снижение поставок составит до 167 млрд кубометров (-33,4% к уровню 2021 года). Однако оба эти сценария предполагают сокращение поставок газа по газопроводам и увеличение доли поставок сжиженного природного газа.