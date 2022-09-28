В России нужно срочно наладить взаимодействие власти, бизнеса и науки

Эксперт Российского экологического движению, инженер-физик, эколог, эксперт ОНФ Илья Рыбальченко. Фото: Пресс-центр Медиагруппы "Комсомольская правда"

Экологическая конференция «Комсомольской правды» собрала за одним столом ведущих экспертов и со стороны власти, и активистов, и бизнеса, и ученых. На сегодня уже совершенно очевидно, что ESG-повестку невозможно выполнять без участия науки. И вот здесь парадокс. Эксперт Российского экологического движению, инженер-физик, эколог, эксперт ОНФ Илья Рыбальченко уверен, при принятии жизненно важных экологических решений в нашей стране голос ученых практически не слышен.

- Почему я согласился участвовать в качестве научного эксперта в той премии, которую проводит «Комсомольская правда» (подробнее о премии на ecopremiya.kp.ru), - рассказал ученый. – Да потому что нельзя без серьезной науки двигаться вперед. Например, есть проблема - что делать с мусором, с твердыми коммунальными отходами. Половина экологов говорит, что необходимо скорейшим образом строить заводы по утилизации мусора, потому что мы наблюдаем коллапс. И ни один ученый не будет спорить с тем, что такие заводы необходимы как воздух. Вторая же половина говорит о том, что эти заводы не имеют никакого отношения к экологии. И произносят страшные слова про трубы, про выбросы, диоксины. И говорят о том, что строительство таких заводов они считают нужным запретить. Пусть лучше продолжается строительство полигонов, на которых этот мусор складируется. А истину знают ученые, которые сегодня разработали сотни уникальных технологий по работе с мусором. Но при этом получается так, что ученые и власть существуют в абсолютно разных плоскостях.

Эксперт Рыбальченко отметил, что российские ученые предлагают способы утилизации вообще без трубы, без дыма. И вообще без захоронений.

- Существуют десятки уникальных российских технологий, которых нет нигде в мире, они инновационные, которые позволяют утилизировать мусор так, чтобы сразу получить товарный продукт, - подчеркнул Рыбальченко. - Ничего не идет в воздух, в золу, все можно использовать в хозяйстве. Четыре года назад профессор Фролов построил свою установку – пароперенагреватель – «пушка Фролова». Хоть кто-нибудь из власти посмотрел на нее?

Вопрос эксперта, на самом деле, риторический. На установку никто, как он сказал, не посмотрел только по той причине, что «пушке Фролова» необходимо продвижение. Ученые пиаром не занимаются. Тогда этим займемся мы, журналисты «Комсомольской правды». Очень хотелось бы, чтобы об уникальной разработке ученых Института химии и физики РАН узнали как можно больше человек.

Почему мы беремся за это? Во-первых, не можем молчать. А во-вторых, имеем право благодаря нашему легендарному журналисту Василию Михайловичу Пескову, автору газетного сериала «Таежный тупик».

- В список научной литературы, который я даю своим студентам, обязательно входит «Таежный тупик» Василия Пескова, - рассказал на экоконференции Илья Рыбальченко. - Потому что мы ничего не можем знать об экологии домашнего хозяйства, если мы не прочитали эту работу фотокорреспондента и журналиста «Комсомольской правды».