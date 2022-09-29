Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 29 сентября 2022 года: Белый дом начал оправдываться за подрыв "Северных потоков", в Киеве занялись "реформой" атомной энергетики

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер Фото: REUTERS

БЕЛЫЙ ДОМ НАЧАЛ ОПРАВДЫВАТЬСЯ

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сделала неуклюжую попытку оправдать свое начальство по обвинению в подрыве трех ниток газопроводов "Северный поток". Кстати, многие в Европе расценили эту акцию, как диверсию США или специальных подразделений Великобритании, припомнив, как в феврале 2022-го президент Байден грозился "покончить" с газопроводом из России в Германию.

- Президент Байден не обещал уничтожить «Северный поток», он обещал «не допустить» его ввод в работу, заявила журналистам Жан-Пьер, сделав вид, что между "покончим с ним" и "не допустим ввод в работу" нет никакой разницы. Что примечательно, официально США еще никто не обвинил, но Вашингтон уже "лепит отмазки".

Между тем, как и писала вчера "КП" произошедшее является никаким не саботажем, и даже не диверсией, а настоящим актом международного терроризма. Именно так подрыв труб газопроводов квалифицировала Генеральная прокуратура РФ, которая возбудила по этим фактам уголовное дело и начала расследование.

Американцы все больше начинают походить на приснопамятного "Людвига Аристарховича", который смотрит на кучу дерьма в лифте и деланно удивляется: "А кто же это сделал?"

ЗЕЛЕНСКОГО ПРОСЯТ СДЕЛАТЬ УКРАИНУ ЯДЕРНОЙ ДЕРЖАВОЙ

Новая петиция появилась на сайте президента Украины. Автор инициативы просит Зеленского официально заявить о выходе из Будапештского меморандума и вернуть Украине ядерный статус. Заявление же Зеленский должен сделать "после предоставления Киеву ядерного оружия США". Напомним, несколькими днями ранее еще один "альтернативно одаренный" украинский ученый-историк предлагал Зеленскому взять ядерное оружие у Израиля "напрокат".

Примечательно, что за 5 дней существования петиции ее подписали всего немногим более 200 человек. Наверное, таких же "альтернативно одаренных", как и автор петиции.

ЛИЗ ТРАСС ПООБЕЩАЛА ЗЕЛЕНСКОМУ ПОДДЕРЖКУ ДО "ПОРАЖЕНИЯ ПУТИНА"

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, за короткое время руководства которой государством Страна успела уже пережить несколько шоков (смерть королевы, рекордное падение фунта стерлингов и т.д.) провела телефонные переговоры с президентом (пока еще) Украины Владимиром Зеленским.

В ходе разговора мадам пообещала, что Киев может рассчитывать на поддержку Великобритании до тех пор, "пока президент Путин не потерпит поражение". Заявление очень авантюристичное, особенно если учесть, что в отношении самой Трасс ее же коллеги по партии, по некоторым сведениям, готовятся провести в парламенте Великобритании процедуру голосования о доверии, которая с высокой вероятностью может закончиться ее отставкой, в том числе, и за позицию по Украине.

Зеленский изменил бы себе, если бы не использовал этот разговор для новых выклянчиваний вооружений и денег.

- Ожидаем лидерство Лондона и в реакции на российские псевдореферендумы. Ответом должно быть только усиление военной и финансовой поддержки Украины, - отчитался он в своем Телеграм-канале.

ЧЕХИЮ ОХВАТИЛИ АНТИУКРАИНСКИЕ ПРОТЕСТЫ

Новая волна демонстраций и митингов с требованиями к правительству страны уйти в отставку, прекратить политику антироссийских санкций и поддержку бандеровской Украины прокатились по городам Чехии. В Праге, Брно, Пльзене, Ческе-Будеёвице, Остраве, Карвине, Гавиржове, Либерце и других городах страны прокатились массовые акции под общим девизом "Чешская республика на первом месте"

- Среди требований, выдвигаемых организаторами акции, уход в отставку нынешнего правительства либералов, военный нейтралитет страны, прямые соглашения с Россией о поставках газа по низким ценам, освобождение чешской промышленности от иностранной зависимости и аналогичные требования, - сообщили журналисты РИА Новости.

Такими темпами они и до поддержки СВО на Украине скоро дойдут. Или не дойдут?

ГОРДИ ХОУ, ГОУ ХОУМ!

Министерство иностранных дел Канады явно не удовлетворилось тем, что российских спортсменов по политическим причинам не допускают уже в течение ряда лет до международных соревнований. Теперь канадских дипломатов не устраивает и то, что ряд их спортсменов выступают в "неправильных странах".

- Мы, канадцы, дорожим своими ценностями. Спортсмены, решившие играть и сотрудничать с Россией и Белоруссией, должны объяснять свои решения публике. Наше правительство заявило очень четко. Канадцам следует избегать поездок в эти страны. Если они еще находятся в России или в Белоруссии, они должны уехать, – поставила фактический ультиматум игрокам КХЛ канадского происхождения пресс-секретарь главы МИД Канады Мелани Жоли.

Между прочим, в составе команд КХЛ сейчас играют 44 хоккеиста из Канады. А обеспечит ли их МИД Канады контрактами и сопоставимым уровнем доходов, если говорить о ценностях, Мелани предпочла не уточнять.

ТИКАЙТЕ, КТО МОЖЕТ!

Сразу несколько государств порекомендовали свои гражданам срочно покинуть Россию.

- Гражданам США не следует посещать Россию, а тем, кто проживает или путешествует по России, следует немедленно покинуть страну, пока еще остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок, - заявило посольство США в Москве.

К американцам присоединились с аналогичными "рекомендациями" правительства Польши, Болгарии, Латвии и Румынии. Примечательно, что аналогичные "рекомендации" в течение последних нескольких лет от правительств этих стран звучали неоднократно, в том числе, и весной этого года. В качестве причин такого объявления на этот раз приводится забота о своих гражданах в случае, если Москва примет решение призвать по мобилизации на войну с Украиной лиц с двойным гражданством.

Успокоились бы, малахольные. Россия даже новых своих сограждан с вошедших в состав России бывших территорий Украины не призывает в армию, а уж "засланные казачки" с двойным дном (гражданством) и вовсе не нужны.

ПОДОЛЯК ОБОЗНАЧИЛ СРОКИ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ

Советник главы Офиса президента Украины Михайло Подоляк обозначил украинское видение сроков окончание войны. Он заявил, что она может закончится через 3-3,5 месяца после взятия Донецка и Луганска.

- Первая составляющая - количество техники. Вторая - падение одного из городов - Луганска или Донецка, сначала заявил он, но тут же поправился. - После падения Луганска и Донецка 3-3,5 месяца и война окончательно закончится на полностью освобожденных территориях Украины, в пределах границ 1991 года.

Когда это может случиться, Подоляк не уточнил, зато со всей мелкой широтой души свидомита пообещал смерть мобилизованным россиянам: "Мобилизованные россияне, которые сдадутся в плен, имеют шанс сохранить жизнь. У всех остальных его не будет".

Мелко плаваешь, Миша. Не взять вам ни Донецка, ни Луганска, а, значит, война продолжится "до последнего украинца". Впрочем, в отличие от щирого, но не очень умного украинца, мы можем сказать, что все сдавшиеся в плен украинцы просто сохранят свою жизнь, а не то, что они имеют шанс не быть расстрелянными.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Одесский городской совет провалил голосование за демонтаж памятника Екатерине II, отказавшись большинством голосов сносить памятник основателям Одессы. Что-то подсказывает, что этот монумент еще и нынешнюю украинскую власть переживет.

- Спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил забрать автомобили, брошенные на границе уехавшими из России из-за мобилизации, и отдать их семьям военных. Нормальная идея, но на всех мобилизованных точно не хватит.

- На Украине зарегистрировали четвертый случай заражения обезьяньей оспой, о чем сообщил главный санврач Незалежной Игорь Кузин, пообещавший, что эпидемия этого заболевания стране не грозит в силу отсутствия "эпидемического потенциала". Это он явно на фронте на позициях ВСУ не бывал. Или даже в метро Харькова, где давеча гей-парад в вышиванках провели.

- Украинских студентов, которые пытаются выехать на учебу в ЕС стали массово задерживать на пунктах пропуска на украино-польской границе. Некоторым после избиений пришлось вызывать "Скорую помощь".

- Анну Семенович на Украине признали угрозой национальной безопасности.

- В Киеве занялись реформой атомной энергетики страны. Правительство Незалежной переименовало Южно-Украинскую атомную электростанцию в Пивденноукраинскую. Городу Южноукраинск пока оставили прежнее название. Теперь точно запануют.