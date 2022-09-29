Бывшая пассия брата киевского мэра обрушилась на боксера с обвинениями

Панеттьер утверждает, что не знает, где сейчас находятся ее бывший и дочь Фото: EAST NEWS

33-летняя экс-возлюбленная украинского боксера и младшего брата киевского мэра Виталия Кличко, Владимира, обвинила своего бывшего гражданского мужа в том, что он не оставил ей выбора, заставил отказаться от опеки над общей дочерью и увез ребенка на Украину.

Американская актриса и певица Хейден Лесли Панеттьер заявила, что Владимир Кличко, с которым она встречалась с 2009 по 2018 год, буквально заставил ее отказаться от дочери Каи, которая родилась за четыре года до окончательного разрыва отношений пары.

– Это было худшее подписание бумаг, самое душераздирающее, что мне когда-либо приходилось делать в своей жизни, – пожаловалась Панеттьер журналистам.

Ранее она призналась, что проблемы с наркотиками у нее возникли в подростковом возрасте, а с рождением дочери значительно усугубились. Однако она надеялась, что сумеет справиться с зависимостью, и их совместная с Кличко дочь будет жить на две семьи, путешествуя между родителями.

Этого не случилось, и спортсмен увез Каю на Украину. Панеттьер утверждает, что не знает, где сейчас находятся ее бывший и дочь, но еще весной она писала, что Каю увезли с Украины, и она якобы в безопасности.