«Яркий, насыщенный, с разнообразной программой»: в Кемерово открылся форум «Россия – спортивная держава!»

Форум «Россия – спортивная держава!» – это основная площадка для взаимодействия между участниками спортивной отрасли в России. Фото: Пресс-служба «Столото»

с 28 по 30 сентября в Кемерово проходит десятый Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава!», где генеральный партнером выступил крупнейший распространитель государственных лотерей «Столото». Форум «Россия – спортивная держава!» – это основная площадка для взаимодействия между участниками спортивной отрасли в России, а также для обмена мнениями российских и международных экспертов. Площадка форума традиционно объединяет более 3 000 участников, в том числе руководителей международных и всероссийских спортивных федераций, органов власти федерального и регионального уровней, представителей олимпийского, паралимпийского и сурдлимпийского движения, научных кругов и бизнеса.

«ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ ВСЕЙ ОТРАСЛИ»

«Столото» рад уже в третий раз стать генеральным партнером форума «Россия — спортивная держава!» – сообщила заместитель генерального директора многопрофильного холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Екатерина Тутон. - В этом году форум яркий, насыщенный, с разнообразной программой, в рамках которой обсуждаются, пожалуй, все темы, так или иначе касающиеся спорта. «Столото» активно поддерживает разнообразные проекты, направленные на популяризацию и развитие массового спорта среди россиян, и такое мероприятие, как «Россия — спортивная держава!», очень важно для всей отрасли».

В рамках форума на стенде «Столото» в интерактивной диджитальной зоне в течение всех дней форума любой желающий может принять участие в голосовании за сильнейшего атлета I Всероссийской спартакиады 2022 года. Рейтинг спортсменов по итогам голосования планируется представить на вручении Национальной спортивной премии в конце 2022 года. Победитель рейтинга получит специальный приз. Помимо этого, посетители могут ознакомиться с историей лотерей и архивными фотографиями крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей в виртуальном музее «Столото».

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ БИЛЕТОВ ПРОДАЕТСЯ ОНЛАЙН

В рамках деловой программы форума Екатерина Тутон приняла участие в презентационной сессии «Модели финансирования инфраструктурных проектов в сфере физической культуры и спорта», а также в сессии «Внебюджетное финансирование спорта. Адаптация опыта и поиск решений», на которой обсуждались существующие механизмы внебюджетного финансирования спорта, государственное регулирование и успешный опыт реализации проектов, в том числе с учетом проблематики выстраивания взаимодействия с физкультурно-спортивными организациями в санкционное время.

«Рост внебюджетного финансирования спорта за счет целевых отчислений от распространения билетов государственных лотерей под брендом «Столото» заложен в финансовую модель реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», – отметила Екатерина Тутон.

Общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая целевые отчисления и налоги) от лотерейной деятельности в 2021 году составил 7,5 млрд рублей. Для сравнения, в интервью каналу «Россия 24» министр спорта России Олег Матыцин сообщал, что бюджет подготовки олимпийской сборной России к играм в Пекине составил 7 млрд рублей и еще 400 млн – на обеспечение антиковидных мер. Суммы, которые были выделены государством на финансирование участия нашей сборной в Олимпиаде сопоставимы с суммами общих отчислений (включая налоги, сборы и целевые отчисления) «Столото. Это позволяет сделать вывод о важном вкладе государственных лотерей в развитие спорта в нашей стране.

«Более 50% лотерейных билетов под брендом «Столото» продается онлайн, - резюмировала Екатерина Тутон. - При этом доля участников лотерей, приобретающих билеты через мобильное приложение, достигает 80% (от числа участников, покупающих билеты онлайн). Ежедневно «Столото» проводит почти 600 розыгрышей и осуществляет выплаты в среднем более 500 000 выигрышей каждый день. Собственная процессинговая система компании может обработать до 800 сквозных финансово значимых процессов в секунду».

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Государственные лотереи под брендом «Столото» — значимый источник пополнения бюджетов разных уровней РФ для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе по развитию физкультуры, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян. Общий объем перечисленных целевых отчислений от лотерейной деятельности в бюджет РФ общим накопительным итогом на конец первого полугодия 2022 года составил 19,1 млрд рублей. Общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая целевые отчисления) от лотерейной деятельности «Столото» общим накопительным итогом на конец первого полугодия 2022 года составил 41,2 млрд рублей.

Всего на протяжении последних трех лет «Столото» системно поддерживает более 20 российских спортивных и благотворительных проектов различного масштаба, среди них, в частности, поддержка методическо-выставочного центра Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», Международного форума «Россия – спортивная держава!», Национальной спортивной премии, высадка молодых лесов в рамках глобального проекта «Леса для климата» совместно с «РусКлиматФондом», строительство корпуса пансионата «Измалково» для благотворительного фонда «Подари жизнь», поддержка парусного фестиваля «Народная регата», Открытого чемпионата России по вейксерфингу, Международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры», а также поддержка таких спортивных федераций, как Всероссийская федерация авиационных гонок, Федерация бобслея России, Федерация бокса России, Федерация регби России и других.

Отметим, что с 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.