Председатель ПСБ Петр Фрадков посетил Кемерово с рабочим визитом

В настоящее время при поддержке банка завершается первая очередь строительства мемориального комплекса.

В ходе визита Петр Фрадков и губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев подписали соглашения, предусматривающие сотрудничество банка и регионального правительства при строительстве двух гостиничных комплексов в Кемерове.

Реализация инвестпроектов будет способствовать развитию туристической инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности Кемеровской области – Кузбасса, поможет создать новые рабочие места в городе, а также позволит увеличить налоговые поступления в областной бюджет. Оба комплекса планируется возвести в Центральном районе города с развитой инфраструктурой и удобным расположением по отношению к основным достопримечательностям и деловым, досуговым и административным объектам Кемерова.

Кроме того, Петр Фрадков и Сергей Цивилев подписали соглашение о строительстве в Кемерове Центра уличного баскетбола в рамках «Первого Всероссийского Спортивного проекта «ПСБ — Детям».

«Кемерово — крупный промышленный, экономически развитый город, один из научных и культурных центров Сибири. Все это в сочетании с транспортной доступностью и разнообразием природы Кузбасса привлекает сюда поток гостей, приезжающих в город как в туристических целях, так и для решения рабочих вопросов. ПСБ, обладая экспертизой в строительстве объектов гостиничной инфраструктуры и располагая широким набором финансовых продуктов и услуг, выступит надежным партнером правительства Кемеровской области при реализации этих инвестпроектов», - сказал Петр Фрадков.