Татьяна Пустовит - эксперт в сфере модельного бизнеса: «Чем бы я не занималась, я постоянно возвращалась в Fashion-индустрию»

Татьяна Пустовит

Своим секретом успеха поделилась топ-модель, амбассадор крупных американских компаний, победительница престижных международных конкурсов красоты, проводимых компанией US Nation Pageants, обладательница титулов «Миссис Miami», «Миссис Флорида» - Татьяна Пустовит. Ее авторские методики используют ведущие модели мира. Татьяна рассказала нам, как в современном мире построить карьеру королевы красоты.

– Татьяна, сегодня конкуренция в модельном бизнесе огромна. Каким образом можно выделиться и попасть на американский подиум? Расскажите о вашем пути к титулам Миссис Майами и Миссис Флорида на конкурсах, проводимых US Nation Pageant.

– Я довольно рано начала свою модельную карьеру, в 18 лет. Причем все произошло случайно. Это было в 1993 году в Дубаи. Меня пригласили на съемки клипа арабского исполнителя Самира Абдул Хабиба. В итоге получилось очень колоритное видео. На фоне восточного блеска моя славянская внешность смотрелась очень контрастно. Меня начали приглашать в качестве модели на показы. Но по семейным обстоятельствам мне пришлось вернуться в Россию в мой родной город Сочи.

Модельный бизнес и вся индустрия красоты просто еще не были развиты в России. Чтобы на что-то жить, мне пришлось искать другие источники дохода. Но мечты о подиуме меня не оставляли. И вот что я придумала. Я начала заниматься организацией Fashion-мероприятий, творческих встреч, модных показов, на которых я же сама и демонстрировала одежду и аксессуары. То есть я формировала среду, в которой могла реализовать свой потенциал, а заодно помочь и другим моделям найти себе работу. Помимо этого, я создавала площадку, на которой могли заявить о себе дизайнеры, стилисты, фотографы. Мне начали предлагать большие модельные контракты. Позже я стала лицом сети отелей Риксос и Мариотт в Сочи.

Я и сама не заметила, как стала экспертом в презентации масштабных мероприятий. Со временем я вернулась в Дубай и стала лицом таких брендов, как IMAX, Russian Business Council in Dubai (UAE), журнал “Russian Emirates”, UAE (Dubai). А в ноябре 2021 года крупная международная компания US Nation Pageants пригласила меня на конкурс красоты «Миссис Miami». И я получила корону! Затем был конкурс «Миссис Флорида» в Палм-Бич. И вот я снова на подиуме, и снова побеждаю!

– На ваш взгляд, что так покорило жюри в вашей работе?

– Конкурсы Miss US Nation - это очень престижные мероприятия, принять в них участие стремятся лучшие модели мира. Главная задача показов не просто выбрать самую красивую девушку, а помочь и начинающим, и опытным моделям стать увереннее в себе, получить опыт публичных выступлений, дать им больше профессиональных знаний. А у меня их очень много. Мне есть чем поделиться. Именно это и отмечали жюри. Говорили о том, что были впечатлены моим особым подходом к моделированию и уникальным стилем, называли меня не просто моделью, а творцом искусства и моды.

Мой ключевой посыл, моя философия заключается в том, что нет некрасивых женщин! Каждая из нас – это произведение искусства, мы рождены, чтобы дарить радость. Конкурсы красоты, Fashion-мероприятия для меня - площадки, на которых я могу транслировать эту мысль. Я также пытаюсь донести, что возраст женщины, ее вес, рост не важны. Главное - умение себя подать, просто поверить в себя.

Так же, как это сделала я. Мне было 46 лет, когда я завоевала корону. Казалось бы, карьера должна уже закончиться. Но Америка открыла передо мной новые горизонты. У меня появился статус топ-модели международного уровня, эксперта в мире моды. Меня стали приглашать на крупные мероприятия, такие как Экспо в Дубае, Выставка ART Dubai в ОАЭ, показ мод в музее «МоРа» в Нью Джерси, выставка «Арт Базел» в Майами.

Титулы Американской королевы позволили мне стать бренд амбассадором компаний Klondike Fine Jewelry, INC в Майами, MoRa Museum в Нью Джерси, Heritage India Fashion в Нью Йорке.

– Вы довольно давно в модельном бизнесе. Свой уникальный опыт вы решили отразить в собственной книге «Подиум как образ жизни». Каким образом рекомендации, которые вы в ней даете, могут помочь начинающим моделям построить карьеру?

– Каждый конкурс, каждый показ, каждый новый проект - все это опыт. За многолетнюю международную карьеру у меня накопился такой багаж знаний, которым мне захотелось поделиться. Я решила обобщить весь свой опыт в книге «Подиум как образ жизни», в которой я пошагово рассказала о своих секретах успеха, о профессиональных наработках. В книге я даю чек-листы и инструкции, много обучающих материалов для моделей.

Изюминка издания – это описание трех уникальных техник, которые я разработала: «Гламурный фотовзгляд в камере», чек-лист «Кошачья грация» и гид по созданию диджитал-портфолио для моделей. Меня этому никто не учил. Просто раньше никто этого не делал. Сейчас книга продается на «ЛитРес» на русском языке, на английском ее можно приобрести в моем брендовом магазине на «Амазон kindle e-readers and books».

Книга произвела фурор. Мне писали восторженные отзывы люди, которым она реально помогла совершить скачок в карьере. Модель Ashanti Douglas с помощью моих рекомендаций по разработке диджитал-портфолио модели создала себе профессиональную платформу. Ее рейтинг сразу взлетел, ее стали находить крупные модельные агентства. К примеру, ее пригласили на новый международный конкурс красоты “Miss Swimsuit Beauty International US Nation 2022”, где она стала победительницей. То есть мои знания, переданные в книге, стали реально работающим инструментов для других.

Еще один пример, моя техника «Гламурный фотовзгляд» помогла известной топ-модели Елене Ксанти - Mrs. Manhattan US Nation 2022 - попасть на обложку журнала мод “L'Officiel”. Эта техника также позволила модели и победительнице конкурса красоты “Miss Manhattan US Nation Pageant 2021” Melisa Gun попасть на обложку известного журнала “Bazaar Harpers”. Модель Daria Rusakova, используя мой чек-лист «Кошачья грация», победила на конкурсе красоты “Miss Swimsuit Beauty Ambassador US Nation 2022”.

Особенно я горжусь тем, что модель Bogdana Nazarova, а также начинающий художник и модель Mr.Vibem, с помощью моих советов стали более узнаваемыми в мире международной моды. Мне приятно также, что члены жюри международного конкурса красоты «Mr. and Mrs. UAE International Pageant 2022» решили использовать описанные мною техники в качестве критериев при отборе конкурсантов.

Также мои методики применяют в модельном агентстве «Bellus Productions». Они верят, что мои разработки помогут моделям создать свой неповторимый образ и стать успешными. А для меня это еще одна возможность сделать этот мир прекраснее, внести еще больший вклад в развитие индустрии красоты.

– Вас приглашают не только в качестве топ-модели, но и как члена жюри крупных международных конкурсов красоты, таких как «Miss US Nation 2021” в Лас-Вегасе и «Mr. and Mrs. UAE International 2022» в Дубае. Это огромная ответственность. Что меняется, когда вы находитесь по другую сторону подиума?

– Меня пригласили в жюри конкурса «Miss US Nation 2021”, который проходил в Лас Вегасе (США), благодаря своему опыту работы в модельном бизнесе, а также в области искусства и моды. Это был новый взлет в моей карьере. Мои коллеги по судейству на этом конкурсе были приятно удивлены моим профессиональным взглядом на конкурсанток, гибкостью решений. Я справилась со своей задачей блестяще. Уже в следующем году мне предложили войти в состав жюри в не менее значимом международном конкурсе красоты “Mr. and Mrs. UAE International 2022 в Дубай”.

Это популярный конкурс красоты для мужчин и женщин, который проводится ежегодно в ОАЭ. В 2022 году в этом конкурсе приняли участие более 100 участников. Конкурс поддерживается правительством и влиятельными арабскими семьями, так как является главным мероприятием в области фэшен и арт-индустрии на Среднем Востоке. Для меня участие в них, как эксперта и жюри, очень почетно. Кроме того, я могу помочь зажечь новые звезды подиума, чему-то научить конкурсанток, передать свой опыт, и в конечном итоге, внести вклад в развитие этой отрасли.

– Татьяна, вы также являетесь почетным участником элитного бизнес-клуба “Ambassadors Club” в Дубае. Какие задачи выполняет это сообщество и какова ваша роль в этой работе?

– Быть участников этого клуба очень почетно. Миссия этой организации - развитие искусства, культуры и моды. Поэтому в нее приглашают только тех людей, которые внесли значимый вклад в развитие этой отрасли.

Отличительная черта этого клуба - специальная программа членства для людей с талантами, которые могут привнести свой вклад в развитие сообщества и продвижение моды, культуры и искусства как на территории ОАЭ, так и по всему миру.

Я очень много раз принимала участие в арабских конкурсах красоты, была ведущей масштабных мероприятий. Так меня заметили. А после того, как я стала победительницей престижных американских конкурсов, у меня появился статус модели мирового уровня. Также был важен опыт модели музыкальных клипов, арт и фэшн мероприятий, телеведущей и судейства на международных конкурсах.

Поэтому мне доверии быть лицом ассоциации, открывать крупные Fashion- мероприятия международного уровня. Также я представляю интересы клуба за рубежом.

– Успешные модели получают рекламные контракты и становятся амбассадорами известных брендов. Поделитесь вашим опытом, как вы стали официальным лицом компании “LV” (Sochi Branch), бренда “Heritage India Fashions” - мирового лидера в области индийской этнической моды, сети отелей “Marriott” и “Rixos”. Каким образом это позволяет вам влиять на развитие Индустрии моды в целом?

– Я работаю в этой сфере уже много лет. И, конечно, я стала довольна известна в этой среде, меня очень часто приглашают стать лицом рекламных компаний и продвигать бренды.

Для меня было очень почетно, когда Главный Российский Государственный Телеканал выбрал меня в качестве модели и ведущей на трансляциях во время подготовки к Зимним олимпийским играм. Мне доверили проводить международную презентацию города Сочи, во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу ФИФА и проведения высокогорного футбольного матча на высоте + 2040 над уровнем моря, который был внесен в книгу рекордов России в 2018 году и на соревнованиях «Формулы-1» в г. Сочи. Везде как ведущая модель!

Я стала единственной российской моделью, выбранной для показа зимней коллекции бренда номер один в мире LV, который проходил в Сочи. Помимо этого, я представляю Модный дом Иванова. Именно благодаря моей особой подаче и умению акцентировать внимание на деталях, этот бренд заметили на Московской неделе моды.

Еще один интересный бренд, амбассадором которого я являюсь, - компания “Heritage India Fashions”. После того, как я продемонстрировала свадебную коллекцию, VIP-клиент из Катара, шейх, приобрел одно из платьев для своего бракосочетания, а продажи компании увеличись на 40% за год.

Кроме того, меня пригласили стать официальным лицом Ювелирной компании в Майами в качестве посла бренда роскошных ювелирных часов. Благодаря моим титулам, эти украшения приобрели статус аксессуаров, достойных королевы. Этот маркетинговый инструмент очень привлекает покупателей.

– Вы активно занимаетесь продвижением искусства и моды, позируя на международных выставках. Причем, это всегда грандиозное шоу, потому что вы придумываете необычные приемы, сочетая художественные произведения и достижения индустрии моды. В таком формате вы представили коллекции известных дизайнеров Донна Каран, Лора Лизюра и Ди Багре. Чем вам интересна Арт-индустрия?

– Да, я приняла участие в трех выставкам Музея Современного искусства Мора (Нью Джерси), а также в выставке в отеле “Меркур” (Дубай) и выставке-показе мод галереи “BOCCARA”в Палм Бич (США).

Музей современного искусства и моды “MoRa” в Нью-Джерси - это главная площадка для знакомства американской публики с российской и зарубежной культурой и модой, - меня пригласили советником в области моды и главной моделью. Моя задача участвовать в показах, продвигать мероприятия музея, консультировать по вопросам модных трендов. Одним из важных достижений было создание с моей помощью виртуального показа мод и художественной выставки во время COVID в 2020 году. В цифровом формате мы объединили на одной площадке художников, дизайнеров, моделей. Я лично спроектировала виртуальную комнату с видео-туром по выставочным экспонатам в режиме реального времени. В рамках выставки музей провел серию мастер-классов, интервью, зум-встреч и презентаций. Я была самой востребованной моделью в дни проведения этого проекта: принимала участие во всех онлайн-конференциях, семинарах, делясь своим модельным опытом и советами по фотосъемке. Мои персональные портреты, сделанные во время фотосессий, вызвали большой спрос у нашей целевой аудитории.

Для творческих людей из разных уголков мира, которые не могли приехать лично, возможность участия в формате онлайн было очень важна. Наша задача была позволить людям забыть о мировых проблемах и сосредоточиться на красоте, которая спасет мир и внесет краски в нашу жизнь. Спустя год я провела подиумную презентацию коллекции музея. Это позволило продать ее на аукционе по более высокой цене. Я считаю это своим личным вкладом в развитие музея.

Значительная часть моей модельной работы заключается в том, что я помогаю молодым талантам. Сейчас я продвигаю творчество талантливого художника и модели Mr.Vibem. Мы придумали очень интересную коллаборацию. Она украшает своими принтами мою авторскую коллекцию одежды. Получается интересный симбиоз искусства и моды. Эту коллекцию мы демонстрировали Америке в музее “МоРА” на выставке “Современные подходы” и в Эмиратах. Для презентации в ОАЭ мы выбрали международную выставку «Мир красоты» в отеле Mercure Barsha. Там я презентовала художественный вернисаж работ Mr.Vibem, а также Fashion Show. Я представила свою коллекцию с принтами современных художники, собственный бренд женских платьев в классическом стиле и аксессуары. И конечно, я была ведущей моделью на этом грандиозном показе.

Это был колоссальный успех! За два года работы мне удалось сделать художнику имя. Одну из своих работ на аукционе она продала за 6 250 долларов. Основной целью для меня при проведении выставок работ этого талантливого художника было привлечение внимания к современным тенденциям в русском искусстве и моде.

Еще один интересный опыт для меня - участие в Арт-выставке галереи “BOCCARA”, которая проходила во Флориде. Я представляла коллекцию шелковых изделий от бренда, амбассадором которого я являюсь. Организаторы выставки решили совместить мою тягу к моде Ближнего Востока, а именно к платкам, с рисунками китайского художника Хао Ляна на ткани. Сочетание в одном аксессуаре традиционной культуры двух стран и современного подхода стало открытием для американской публики.

Жюри высоко оценили мое умение превратить принтованный шарф в цепочку для очков, ветрозащитную шапку, украшение на акриловый ремешок, креативную тканевую подставку для очков, украшение для волос и аксессуары для сумок. Это сразу стало хитом. Я так интересно демонстрировала, как можно носить этот аксессуар, что продажи взлетели до небывалых высот. Для меня самой, участие в выставках - это возможность с помощью моды продвигать искусство. Мне хочется познакомить людей с творчеством талантливых художников, расширить культурные границы. Таким образом, я вношу свой вклад в развитие культуры и моды в международных масштабах.

– Что сейчас происходит с модельным бизнесом в Америке. Какие вы видите тенденции и перспективы для начинающих звезд подиума?

– Когда я первый раз оказалась в Америке, меня поразило, насколько здесь активно развивается все, что связано с искусством и модой. С тех пор я каждый год приезжала сюда, чтобы получать дополнительное образование. Например, на летних каникулах я бывала в студии Universal по программе «Паспорт в Голливуд». Я окончила Университет Южной Флориды в Тампе, получив степень магистра искусств.

В Америке я вижу большой потенциал в индустрии моды и красоты. Можно говорить, что именно здесь я добилась серьезных результатов и успехов. Но в то же время, я понимаю, что это очень многое впереди. Я активно принимаю участие в показах мод, разрабатываю свой собственный бренд одежды и задумываюсь над более серьезным проектом, мне хочется сделать что-то глобальное.

Я считаю, что США - это законодатель мировой моды и искусства, признание на этой площадке - это мировой успех. Ведь именно здесь проходят крупнейшие недели моды, международные арт-выставки, грандиозные шоу. Все это рождает особую творческую атмосферу, в которой хочется творить, придумывать новые проекты.

Я мечтаю создать международный женский клуб, ассоциацию в США, чтобы объединить талантливых моделей, специалистов в индустрии моды. В рамках клуба мы будет проводить показы мод, художественные выставки, начнем запускать люксовые бренды, посещать недели мод по всему миру, проводить шопинг-туры, мастер-классы по разбору гардероба, профессиональные фотосессии и многое другое. Моя цель - помочь женщинам в Америке создавать свой неповторимый стиль, образ, который поможет им гармонизировать и синхронизировать все жизненные процессы. Ведь то, как мы выглядим, преподносим себя, в итоге влияет на нашу жизнь. Я верю, что мои знания и опыт, помогут мне реализовать эту мечту.