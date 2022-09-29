Владимир Путин: Запад разжигает новые конфликты у границ России

Владимир Путин по видеосвязи обратился к главам спецслужб стран СНГ. Фото: REUTERS

В четверг, 29 сентября, Владимир Путин по видеосвязи обратился к главам спецслужб стран СНГ. У них как раз прошло общее совещание. В самом начале президент напомнил о коронавирусе.

- Рассчитывал увидеться вживую, но санитарные ограничения до сих пор сохраняются, - как бы извиняясь, сказал глава страны.

Судя по всему, врачи только для российского лидера оставили такие условия, потому что главные чекисты спокойно встретились за одним столом без медицинских масок.

В своей речи Путин лишь вскользь упомянул события у наших западных границ:

- На Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ. Но нам и так их достаточно. Достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, - заявил президент.

- Следуя своим целям, наши геополитические противники, наши оппоненты, как мы совсем еще недавно говорили, готовы подставить под удар всех, кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать «цветную революцию» и развязать кровавую бойню, - добавил он.

Глава страны напомнил, какие две вещи гарантируют развитие страны в будущем: «внешняя безопасность и внутренняя стабильность». Чекистам надо заниматься ими обеими.

Путин намекнул на риски стабильности во всем Азиатско-тихоокеанском регионе. Видимо, речь о напряжении между Китаем и США из-за Тайваня.

Напрямую было сказано об угрозах, идущих из Афганистана. Террористы, которые там окопались, 5 сентября устроили взрыв около нашего посольства. А еще боевики могут создавать ячейки в нашей стране. Чекисты обязаны на все это реагировать.

Растет и количество киберугроз против СНГ. Бороться с ними лучше сообща, используя ресурсы всех спецслужб.