Сохранить ясный ум можно и до старости. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Известно, что с возрастом память, как правило, становится хуже, и поэтому деменцию часто списывают на старость. На самом деле одно из другого не следует: деменция – не обязательный атрибут старения, а самостоятельное заболевание.

Чаще всего первые признаки оправдывают возрастом: проблемы с памятью, трудности при ориентировании на местности, испортившийся характер и плохое настроение. Проявление этих симптомов — первая причина начать обследование.

Поэтому при поддержке национального проекта «Демография», который в том числе направлен на повышение качества жизни людей старшего возраста, а также увеличение продолжительности здоровой и активной жизни, Российский геронтологический научно-клинический центр РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России и социальный проект Мемини подготовили образовательную лекцию «Деменция – не старость. Как распознать деменцию».

Этот важный социальный проект уже поддержали такие крупные компании, как Росатом, ЕвроХим и X5 Group, которые проводят образовательные мероприятия для своих сотрудников.

«Росатом реализует корпоративную программу «Здоровье» за счет собственных средств. Программа направленна на сохранение здоровья работников и обеспечение их профессиональной надёжности, часть проводимых мероприятий посвящены профилактике и ранней диагностике заболеваний. Понимая важность и значение профилактики, тестирования и диагностирования болезней Альцгеймера и деменции, мы поддерживаем инициативы, соответствующие национальному проекту «Демография», на корпоративных ресурсах «Росатома», – отметила заместитель директора Департамента кадровой политики ГК «Росатом» Мария Калинина.

Еще один партнер проекта – компания ЕвроХим, уже много лет системно занимается поддержкой здоровья жителей своих малых городов. А программа «Дни здоровья», реализуемая в Тульской области АО «НАК «Азот» (входит в компанию Еврохим) для людей старшего поколения, сотрудников предпенсионного возраста и ветеранов предприятия, стала одним из победителей второго Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия в номинации «Здоровый образ жизни». Часто жизнь на пенсии становится слишком спокойной: уходя на заслуженный отдых, люди перестают активно двигаться, общаться. Это негативно влияет на здоровье и сказывается на эмоциональном состоянии. Поэтому на предприятии организовали занятия для людей старшего возраста по нескольким видам спорта, привлекли их к участию в соревнованиях, городских спортивных мероприятиях и в целом популяризируют здоровый образ жизни.

«Мы приветствуем усилия АНО «Национальные приоритеты» в рамках национального проекта «Демография» и уже присоединились к программе по активному долголетию. Считаем очень важной инициативу по профилактике деменции и болезни Альцгеймера, и проводим широкое внутрикорпоративное информирование сотрудников и их близких по этому вопросу», – заявил директор департамента внешних связей АО «МХК «ЕвроХим» Владимир Торин.

Узнать больше о деменции, протестировать себя и родных можно на сайте социального проекта Мемини.

Помните, ранняя диагностика и своевременное обращение к специалисту помогают замедлить темпы развития заболевания. Позаботьтесь о себе и своих близких!