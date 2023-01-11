Драма на орбите: принято решение, как спасать космонавтов с МКС

Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что "Союз МС-22" вернется на Землю без экипажа Фото: ТАСС

В середине декабря на МКС произошла авария, подобной которой, по заверениям экспертов, еще не было в истории космонавтики. Что-то продырявило наружную обшивку корабля Союз МС22 (он пристыкован к МКС). Но не насквозь. В результате в космос вытек теплоноситель – вещество, которое регулировало температуру в корабле. МКС летает в ледяном пространстве, но яростные солнечные лучи мгновенно раскаляют поверхность. Чтобы внутри корабля была постоянная комфортная температура, внутри обшивки циркулирует теплоноситель, как в радиаторе автомобиля. И вот его нет.

Температура в Союзе тут же стала расти. Опасались, что внутри корабля станет невыносимо, но в итоге, хотя было (и есть) жарко, чрезвычайных мер по спасению космонавтов не потребовалось. Тем более, что утечка только в Союзе, а МКС большая, и никто не запрещает космонавтам навещать другие отсеки. Напомним, что на МКС сейчас семеро: это космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, астронавты NASA Франсиско Рубио, Николь Манн, Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката.

Сразу заподозрили, что в корпус ударил метеорит, или, говоря по-научному, метеороид. Тем более, что 15 декабря, когда случилась беда, был максимум мощного метеорного потока Геминиды из созвездия Близнецов. Но была версия и такая, что обшивку изначально, на заводе, сделали с дефектами, вот она и прохудилась. Эта версия изучена и отброшена, рассказал Юрий Борисов. Изучали сценарий столкновения станции с крупицей космического мусора размером около миллиметра, который двигался со скоростью 7 километров в секунду, добавил глава Роскосмоса. С помощью камеры американского сегмента осмотрели повреждение снаружи. И вот вердикт – метеороид, но созвездие Близнецов реабилитировано. Метеороид был не из потока Геминиды, а случайный, спорадический.

- Результаты исследования позволили подтвердить вывод об ударе спорадического метеороида, - сказал Борисов.

И что теперь делать? Все это время западная пресса и блогеры муссировали версию за версией. Теперь мы знаем решение. 20 февраля к МКС стартует корабль Союз МС23. Экипажа на нем не будет. Изначально его планировали запустить 16 марта. Но запустят раньше и без людей.

- Обсуждались два варианта (срочного – КП) запуска. В пилотируемом варианте - с одним космонавтом, или в беспилотном. Но вариант с пилотируемым запуском требует доработки корабля и возможен не ранее начала марта. Беспилотный вариант запуска обеспечивает необходимую надежность и возможен уже 20 февраля, - пояснил Борисов.

Таким образом, к МКС пристыкуется еще один Союз (свободные стыковочные места у станции имеются). А что будет с неисправным?

- С учетом анализа состояния корабля, тепловых расчетов и технической документации сделан вывод, что корабль должен спускаться в беспилотном варианте. В случае возникновения особо критичных ситуаций возможность использования корабля для спасения экипажа будет определяться отдельным решением государственной комиссии, - сказал Борисов.

Пока решено, что «полет Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио продлевается с возвращением на Землю на корабле Союз МС23», подчеркнул Борисов.