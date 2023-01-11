В Латвии судят создателей портала IMHOclub.lv за «нанесение вреда Республике»

9 января в Рижском суде прошло первое заседание по «делу IMHOclub.lv.» - созданной 12 лет назад латвийским журналистом Юрием Алексеевым и двумя его друзьями дискуссионной интернет-площадки. Фото: Shutterstock

9 января в Рижском суде прошло первое заседание по «делу IMHOclub.lv.» - созданной 12 лет назад латвийским журналистом Юрием Алексеевым и двумя его друзьями дискуссионной интернет-площадки. Главное обвинение, как сообщил сам Юрий на сайте пока еще не закрытого клуба, состоит в том, что ИМХОклуб, по мнению следствия и прокуратуры, нанес непоправимый «ущерб Латвийской Республике».

Девиз клуба - «Территория особых мнений». Темы для обсуждения предлагались самые разные - политика, экономика, культура, история. Главный принцип - чтобы было актуально и интересно, что называется, «цепляло», приглашало к дискуссии участников и друзей клуба. Но при условии: никаких шагов, подпадающих под местный УК. И даже власти признают, что за все годы существования, публикации портала ни разу не нарушили законы Латвии. Как выясняется, кроме одного, неформального, но строго соблюдаемого: никаких сомнений в правильности официальной трактовки нынешних и прошлых событий, их оценке и действиях властей. То есть негласного, но жесточайшего закона на запрет инакомыслия.

Вся история с Юрием и его клубом - яркое свидетельство существования в Латвии «запрета на инакомыслие». В ноябре 2018, когда власти посчитали, что «вольнодумство» создателей клуба и участников его дискуссий зашло слишком далеко, к трем основателям портала - Алексееву, Сустретову и Погороднему - пришла полиция. Выдвинутое против них обвинение - «нанесение вреда Латвийской Республике группой лиц по предварительному сговору». Статья УК ЛР 80-2, от 5 до 15 лет. Улавливаете? За то, что на страницах портала говорили все, что думают, при условии не преступать закон, полагается в Латвии срок - до 15 лет! И это, не забудем, еще в 2018-м.

Юрий Алексеев назвал этапы уголовного преследования против его «Территории особых мнений»: «Два года шло следствие, два года мы трое находились под подпиской о невыезде и под полицейским надзором (три раза в неделю ходить отмечаться в околоток и не покидать жилища с 23.00 до 6.00). Потом год дело отлёживалось в прокуратуре, ещё год оно отлёживалось в суде…» И наконец-то портал и его основатели - на скамье подсудимых. Время пришло «додавить гадину»?

Самого Юрия, который давно и без стеснения высказывает свое несогласие с русофобской политикой этнократов во власти и героизацией ими нацистских пособников, латвийская охранка жестко прессует и за другие «преступления». Когда к нему пришли с обыском, то в плафоне нашли «спрятанные» патроны. За «незаконное хранение» боеприпасов он уже получил 1,2 года тюрьмы, сейчас ждет решения апелляционного суда, хотя уверен, что перспектив на отмену приговора у него нет.

По данным правозащитников, за инакомыслие сейчас в прибалтийских республиках осуждены или находятся под следствием свыше 50 журналистов и диссидентов. Среди них литовский писатель-публицист Альгирдас Палецкис, которому дали «за шпионаж» 6 лет. Эстонский правозащитник и журналист Сергей Середенко получил 5,5 лет тюрьмы за «антигосударственную деятельность». Сейчас, увы, подобная участь угрожает шеф-редактору издания Sputnik-Литва Марату Касеме, арестованному в Риге по обвинению в «нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ» и в «шпионаже». По второй статье его могут посадить на срок до 20 лет…

Юрий Алексеев давний друг Марата Касема, и он, как признается, отговаривал того от поездки в Латвию к родным и друзьям. «Меня давно поражало легкомысленное отношение российских коллег-журналистов, даже умных и опытных, к «европейской свободе», которую они возмечтали в своих влажных снах ещё во времена «перестройки», - написал по этому поводу Юрий.

Вот какой вывод он сделал из истории с арестом Марата:

«Российский «воздух свободы» сыграл с ним злую шутку. Он слишком долго там уже живёт. Он привык, что критиковать власти РФ - весело, круто. Можно даже ходить каждый день в посольства «стран-партнёров», получать там гранты и развлекаться, как хочешь. И даже получать финансирование от «газпромов».

Он привык, что «эхи-москвы-дожди-новые-газеты» и прочие «медузы» максимум, что могут получить от «России-мордора» - почётный орден «иноагента» и жить себе дальше припеваючи, катаясь по латвиям-израилям-америкам, получая ино-деньги и раздавая интервью.

Ан, нет. У нас всё не так. У нас в европах «иноагентов» сажают в тюрьму всерьёз и надолго за «антигосударственную деятельность». Даже если эта наша «деятельность» составляет максимум 3% от такой же «деятельности» Эха Москвы в течение 30 лет.»

Алексеев по себе знает, о чем говорит. И добавляет: «Это всё, что нужно знать о «свободе прессы» в Латвии.» А еще суд над неугодным латвийским властям порталом неизбежно вызывает ассоциацию с хрестоматийной историей о высеченном колоколе. Только та история когда еще была и в «отсталой» России, а нынешняя - сегодня в «демократической» Латвии…