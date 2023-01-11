Юнна Мориц: Нас на испуг берут со всех сторон, ответка наша на испуг – бесстрашье

Юнна Мориц
Фото: Александр ГАМОВ
Эту публикацию - срочно же надо было - я готовил ночью. Впрочем, время звонка определила сама Юнна Мориц.
… - Юнна Петровна, здравствуйте.
- Да, Саша, привет.
- Доброй ночи, как говорят в таких случаях. Хотя, мой герой Геннадий Онищенко считает, что он приезжает на работу «к часу утра», это мы «неправильно живем». Мы стихотворение уже однажды печатали, но я тогда забыл у вас самое главное спросить. Бесстрашие наше – это порода такая наша русская, российская или - характер?
- Саша, само по себе слово «страх» присутствует почти во всех славянских языках и, в таком же созвучии, - в ряде неславянских языков.
И первоначальное значение слова «страх» - это оцепенение, опустошение, поражение, падение.
А бесстрашие – наше природное, психологическое, историческое оружие против оцепенения, опустошения, поражения и падения.
Это - наши Вооруженные Силы духа, это Пушкин, его строки «мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы».
Это порода, это воспитание, это оружие силы духа.
Это - Божий дар.
- Мы - бесстрашные. Мы с этим рождаемся или в себе воспитываем-таки это чувство?
- Мы и рождаемся с ним, и - воспитываем.
- А зачем же воспитывать, если родились уже с ним?
- Все дело в том, что ты рождаешься с ножками, а чтобы они ходили, надо воспитываться.
- Есть такое выражение – потерял стыд. А бесстрашие можно потерять со временем? Его надо подпитывать или - как?
- Вот что интересно…
По своему происхождению, слово «страх» родственно слову «страсть».
Имея страсть к прибыли, ценой гибели бесстрашия можно запросто бесстрашие потерять.
- Да? И вот такой, может быть, секретный вопрос. У нас сколько миллионов бесстрашных? Это наша военная тайна? И, вообще, ЦРУ знает о ней?
- У нас столько миллионов бесстрашных, что весь Запад, НАТО-комбината превратился в сборище маньяков русофобщины.
А русофобия – это страх перед русскими, страх перед Россией, россиянами. «Фобия» - греческое слово. Страх, навязчивое состояние, развивающееся при некоторых психозах, как сообщает словарь иностранных слов.
А русофобия – это страх Запада, и ЦРУ это знает прекрасно.
Один из главнюков Польши заявил: «Я русофоб, и этим горжусь».
Он гордится своим страхом, буквально оцепенением, опустошением, поражением и падением.
- Очень точно, очень четко. Не могу не удержаться от просьбы, от желания попросить вас прочитать ваше стихотворение, которое вооружит и бесстрашных наших, и тех, кому, может быть, стоит добавить этого «пороха».
- Прочту.
- Слушаем.
(Юнна Мориц читает своё стихотворение.)
* * *
Нас на испуг берут со всех сторон,
Не понимая, что бесстрашье наше
Им нанесёт чудовищный урон:
Ответка наша - на испуг – бесстрашье!
Нас тем пугают и пугают этим,
Пугают эти и пугают те,
Пугают – от испуга, что ответим
Бесстрашьем нашим в страшной правоте,
Страшна которая для всех, кто нас пугает
Со всех сторон, испугами гремит, –
Потом от нашего бесстрашья убегает
В испуге, что имеет страшный вид.
Пугая нас, как раз включают наше
Бесстрашье, это – негасимый свет:
Испугов – тьма, а свет один – бесстрашье,
Оно во тьме испугов – наш ответ.
Нас тем пугают и пугают этим,
Пугают эти и пугают те,
Пугают – от испуга, что ответим
Бесстрашья светом зверской темноте!
Юнна Мориц.