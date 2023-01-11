Юнна Мориц: Нас на испуг берут со всех сторон, ответка наша на испуг – бесстрашье

Юнна Мориц Фото: Александр ГАМОВ

Эту публикацию - срочно же надо было - я готовил ночью. Впрочем, время звонка определила сама Юнна Мориц.

… - Юнна Петровна, здравствуйте.

- Да, Саша, привет.

- Доброй ночи, как говорят в таких случаях. Хотя, мой герой Геннадий Онищенко считает, что он приезжает на работу «к часу утра», это мы «неправильно живем». Мы стихотворение уже однажды печатали, но я тогда забыл у вас самое главное спросить. Бесстрашие наше – это порода такая наша русская, российская или - характер?

- Саша, само по себе слово «страх» присутствует почти во всех славянских языках и, в таком же созвучии, - в ряде неславянских языков.

И первоначальное значение слова «страх» - это оцепенение, опустошение, поражение, падение.

А бесстрашие – наше природное, психологическое, историческое оружие против оцепенения, опустошения, поражения и падения.

Это - наши Вооруженные Силы духа, это Пушкин, его строки «мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы».

Это порода, это воспитание, это оружие силы духа.

Это - Божий дар.

- Мы - бесстрашные. Мы с этим рождаемся или в себе воспитываем-таки это чувство?

- Мы и рождаемся с ним, и - воспитываем.

- А зачем же воспитывать, если родились уже с ним?

- Все дело в том, что ты рождаешься с ножками, а чтобы они ходили, надо воспитываться.

- Есть такое выражение – потерял стыд. А бесстрашие можно потерять со временем? Его надо подпитывать или - как?

- Вот что интересно…

По своему происхождению, слово «страх» родственно слову «страсть».

Имея страсть к прибыли, ценой гибели бесстрашия можно запросто бесстрашие потерять.

- Да? И вот такой, может быть, секретный вопрос. У нас сколько миллионов бесстрашных? Это наша военная тайна? И, вообще, ЦРУ знает о ней?

- У нас столько миллионов бесстрашных, что весь Запад, НАТО-комбината превратился в сборище маньяков русофобщины.

А русофобия – это страх перед русскими, страх перед Россией, россиянами. «Фобия» - греческое слово. Страх, навязчивое состояние, развивающееся при некоторых психозах, как сообщает словарь иностранных слов.

А русофобия – это страх Запада, и ЦРУ это знает прекрасно.

Один из главнюков Польши заявил: «Я русофоб, и этим горжусь».

Он гордится своим страхом, буквально оцепенением, опустошением, поражением и падением.

- Очень точно, очень четко. Не могу не удержаться от просьбы, от желания попросить вас прочитать ваше стихотворение, которое вооружит и бесстрашных наших, и тех, кому, может быть, стоит добавить этого «пороха».

- Прочту.

- Слушаем.

(Юнна Мориц читает своё стихотворение.)

* * *

Нас на испуг берут со всех сторон,

Не понимая, что бесстрашье наше

Им нанесёт чудовищный урон:

Ответка наша - на испуг – бесстрашье!

Нас тем пугают и пугают этим,

Пугают эти и пугают те,

Пугают – от испуга, что ответим

Бесстрашьем нашим в страшной правоте,

Страшна которая для всех, кто нас пугает

Со всех сторон, испугами гремит, –

Потом от нашего бесстрашья убегает

В испуге, что имеет страшный вид.

Пугая нас, как раз включают наше

Бесстрашье, это – негасимый свет:

Испугов – тьма, а свет один – бесстрашье,

Оно во тьме испугов – наш ответ.

Нас тем пугают и пугают этим,

Пугают эти и пугают те,

Пугают – от испуга, что ответим

Бесстрашья светом зверской темноте!

Юнна Мориц.