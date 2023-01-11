Сайт KP.RU провел опрос Фото: Shutterstock

Минцифры задумалось о том, как вернуть покинувших Россию айтишников. В ведомстве готовят целый пакет мер, чтобы переманить обратно высококлассных специалистов. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, что, по мнению, россиян, нужно сделать, чтобы ценные кадры захотели вернуться в страну, респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Как оказалось, половина опрошенных считают, что специалистов, которые покинули страну возвращать не надо, даже если они отличные профессионалы. Более того, 24% из них вообще считают, что таким «беглецам» нужно запретить работать в России, даже если те сами захотят вернуться.

«Помогать и поощрять нужно тех, кто остался в России. А тех, кто уехал, не нужно возвращать, тем более уговорами», - уверен участник опроса.

Однако остальные участники исследования придерживаются иного мнения. Люди полагают, что высококлассные специалисты нужны стране и за них надо бороться. Зачастую иностранные компании могут предложить более высокие зарплаты или приятные условия труда, поэтому российским предприятиям нужно над этими пунктами поработать. Но еще лучше, если для таких специалистов введут отсрочку от армии и мобилизации, тогда молодые люди, точно останутся на Родине, считают 25% опрошенных.

Половина россиян считают, что специалистов, уехавших из страны, не нужно приглашать обратно

23% респондентов уверены, что любых профессионалов можно переманить зарплатой. Если предложить денег больше, чем за рубежом, то они точно вернутся. А вот 10% считают, что важнее зарплаты условия труда и социальный пакет. За границей сотрудникам часто оплачивают лечение, обучение, спорт и многое другое, а вот в России – нет, поэтому кадры и бегут за хорошей жизнью.

Еще 10% считают, что лучшим специалистам нужно предоставлять бесплатное жилье, как, например, военнослужащим. Тогда кадры с легкостью смогут переезжать из города в город и не захотят уезжать за рубеж, уверены респонденты.

Оставшиеся 4% верят, что высококлассные специалисты в любой стране востребованы и могут получить все, что хотят, поэтому надо уметь предложить им больше, например, творческие отпуска, чтобы люди могли реализовываться, учиться, пробовать что-то новое и иметь возможность перезагрузиться, не теряя при этом работу и сохраняя стабильный доход.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 6,8 тысячи человек. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.