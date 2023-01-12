Какая погода на самом деле на шедеврах русской живописи: циклон-викинг Шишкина и гребень высокого давления от Сурикова

«Тройка» Василия Перова

Русская зима — чарующее зрелище. Это подмечали и поэты, и композиторы, и, конечно, живописцы. Но как их работы оценит синоптик? Попросили руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, который в профессии уже более 50 лет, посмотреть с нами шедевры.

— Метеорология — на стыке науки и искусства. А русская зима — уникальное явление! Попробуем «расшифровать» погоду, которую запечатлели мастера, — согласился эксперт.

1. «Тройка» Василия Перова (1866)

Превозмогая ледяной ветер, влачит сани ребятня по пустынной улице. Кажется, еще немного, и тройка замертво рухнет от холода. Перов использовал мрачные темные цвета, чтобы передать трагизм сцены. Место действия — склон Рождественского бульвара в Москве.

Александр Шувалов (А. Ш.): — Москва попала в тыловую часть глубокого циклона — здесь холоднее всего. Вихри враждебные веют над стенами монастыря. Обратите внимание на расплескавшуюся воду, которую мгновенно схватывает мороз — уже очень холодно. Но самый сильный минус еще впереди.

2. «Масленица» Бориса Кустодиева (1916)

Время действия, вероятно, февраль или март — с учетом переходящей даты народного праздника. Вот что пишут искусствоведы: «Энергия движения и радость бытия словно торопятся расколдовать холодное царство зимы».

А. Ш.: — Москва на этой картине в самом сердце арктического антициклона — на это указывает цвет неба. Антициклон пришел пару дней назад после знатного снегопада. Прекрасно сочетая под своей сенью мороз и солнце. Он покинет столицу не раньше, чем через два-три дня. Мастер явно писал эту картину в одну из зим, когда высота снега достигала рекордных величин — порядка 50-60 сантиметров.

«Масленица»

3. «Оттепель» Федора Васильева (1871)

Художник написал эту работу в 21 год, а через два года умер от туберкулеза. Картина произвела фурор на выставке Московского общества любителей художеств, где также представляли «Грачи прилетели» Саврасова. Авторскую копию «Оттепели» заказал себе будущий император Александр III. Место действия неизвестно, но вдохновлено пейзажами сел вдоль Волги. Картину мастер писал зимой. Темная полоса талой воды рассекает дорогу. Унылость дополняют обледенелые деревья и покосившаяся изба на заднем плане.

«Оттепель»

А. Ш.: — Зима на картине — почти как нынешняя: периоды холодов перемежаются частыми оттепелями. Сугробы то растут, то проседают, пропитываясь водой. Судя по мрачному небу, оттепели скоро конец: избы и дорогу снова заметет, лужи заледенеют.

4. «Труды преподобного Сергия» — правая часть триптиха Михаила Нестерова (1896-1897)

В этой части триптиха (два других сюжета изображают лето) святой обходит недавно основанный им монастырь, который мы сегодня знаем как Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Живописец демонстрирует все великолепие русской зимы. Крепкие деревянные избы с блестящими на солнце шапками, сверкающая голубизна разлита в воздухе.

«Труды преподобного Сергия» — правая часть триптиха Михаила Нестерова

А. Ш.: — Яркий пример антициклональной погоды! Об этом говорят струйки дыма, блики солнца на сугробах и ясное небо. Стоит штиль, поэтому теплый воздух из дымоходов устремляется вертикально вверх. В такую погоду также бывает гало (круги вокруг солнца, — Авт.). Судя по цвету неба, солнце низко, думаю, это январь.

5. «Взятие снежного городка» Василия Сурикова (1891)

Последний день Масленицы в Красноярске. На картине казачье население Сибири предается народной забаве.

А. Ш.: — Раз слепили снежную крепость, значит снег был мокрый. А это, в свою очередь, верный признак того, что юг Восточной Сибири посетил гребень высокого давления — это область между двумя циклонами. Судя по количеству снега, первый циклон разразился метелью, а после наступил погожий день. Как говорится, подгадали с погодой к празднику! Но на подходе следующий циклон — такова природная закономерность.

«Взятие снежного городка»

6. «На севере диком» Ивана Шишкина (1891)

Царство холода на картине — это Ботнический залив Балтийского моря со стороны Финляндии.

А. Ш.: — Скандинавский антициклон принес белое морозное безмолвие на север Балтики. Он копит силы в краю викингов, а затем сорвется вниз и подморозит Русскую равнину.

«На севере диком»

7. «Зимний пейзаж» Казимира Малевича (1930)

Не самая популярная работа создателя «Черного квадрата». Об ее истории мало что известно — ни место, ни время действия. Манера письма примитивистская — писали будто неумелой детской рукой. Но в момент работы над сюжетом Малевич уже опытный художник — он специально применил этот метод для передачи ощущения зимнего дня: деревья из кругов, которые напоминают снежные шапки, фигурка на заднем плане утопает в сугробах.

«Зимний пейзаж»

А. Ш.: — Пейзаж, скорее всего, соответствует снегопадам где-нибудь на юге — черноморское побережье, Кубань, юг Украины (до 17 лет Малевич жил в Малороссии — Авт.). В тех краях южные циклоны несут с собой много влаги и заваливают полуметровыми сугробами города и веси. Но через пару дней снова тишь и благодать, солнце на небе и ручьи под ногами.

8. «Боярыня Морозова» Василия Сурикова (1884—1887)

Место действия: Чудов монастырь в Московском Кремле (разрушен в 1930-м). Искусствоведы отмечают, что живописец подолгу наблюдал за оттенками снега, которых на полотне насчитывают десятки.

«Боярыня Морозова»

А. Ш.: — Несломленную боярыню везут по свежевыпавшему снегу в несильный мороз. Снег рыхлый, люди без варежек. По-моему, снег этот — предвестник теплого сектора циклона и предстоящей оттепели.