«Единая Россия» внесла в Госдуму новую редакцию закона о занятости

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак

Законопроект «Единой России» упорядочивает действующие нормы законодательства о занятости, а также закрепляет наиболее эффективные практики и меры поддержки различных категорий граждан.

ТРУДОУСТРОЙСТВО «ГРУПП РИСКА»

«Новый закон качественно изменит действующую систему, которая лишь поддерживает безработных на плаву. Центры занятости должны перестать быть местом, где просто оформляют пособия по безработице. Наряду с поддержкой в сложной ситуации их цель – помочь людям найти новую работу или приобрести новую специальность. Особое внимание в документе мы уделили профилактике безработицы, активному трудоустройству в «группах риска»: молодёжи без опыта работы, инвалидам, людям под угрозой увольнения и так далее», - отметил один из авторов документа, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Политик пояснил, что законопроект уделяет отдельное внимание участникам СВО и членам их семей.

«Они получат преимущественное право на профессиональное обучение и переподготовку, а также приоритет при трудоустройстве на муниципальные и госпредприятия. Уволенные военнослужащие и члены их семей приравнены к лицам, испытывающим трудности в поиске работы – этот статус позволит им участвовать в особых программах содействия занятости», - сообщил Андрей Турчак.

По словам замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрея Исаева, отдельно в законопроекте прописано создание индивидуальных планов для лиц, потерявших работу, по поиску работы, профилированию, психологической подготовке, адаптации. Даётся подробное определение понятия «подходящей работы».

«Если старый закон был в основном идеологически заточен исключительно на помощь безработным, хроническим безработным, то новый закон, не снимая этой задачи, ставит в качестве приоритета профилактику предотвращения безработицы. Поэтому появляются новые категории, с которыми будут работать службы занятости. Это и люди, которые имеют работу, но ищут более хороший для себя вариант. Вводится отдельная категория работников, находящихся под риском увольнения. В прошлом году были опробованы новые формы работы с такой категорией населения: это и организация общественных работ, и переподготовка, переквалификация таких работников, на что субсидировались работодатели, которые хотели сохранить в непростых ситуациях трудовые коллективы, работников на рабочих местах. Большое внимание уделено работе с отдельными категориями: с молодёжью, с образовательными учреждениями», - отметил Андрей Исаев.

ПРИУЧАТЬ К ТРУДУ СМОЛОДУ

Впервые в законодательстве появляется обязанность службы занятости содействовать трудоустройству молодёжи, подростков и учащихся в свободное от учёбы время. Отдельная глава документа посвящена защите прав работающих инвалидов.

«Оговорено участие сторон социального партнёрства, профсоюзов, объединения работодателей в выработке государственной политики занятости населения. Повышается размер максимального пособия по безработице до уровня минимального размера оплаты труда. Мы предполагаем, что после внесения законопроект будет широко обсуждаться на партийной площадке для сбора предложений, замечаний, комментариев ко второму чтению. Надеемся, что до конца весенней сессии документ будет принят Госдумой», - заключил Андрей Исаев.

Напомним, «Единая Россия» и Минтруда подготовили новую редакцию закона о занятости. Он расширит категории граждан, которые могут пользоваться услугами в сфере занятости, и откроет дополнительные возможности для трудоустройства молодёжи. Ранее были приняты поправки «Единой России» в Трудовой кодекс, которые регулируют дистанционную занятость, а также ряд других поправок в законодательство о занятости. Среди них — создание единого портала «Работа России», где доступны все вакансии страны и услуги в сфере занятости.

Также Госдума приняла пакет законов, инициированный «Единой Россией», которые направлены на защиту прав мобилизованных. Парламентарии обеспечили право военнослужащих, занятых в СВО, и членов их семей на кредитные каникулы. Приняты поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные платежи за ЖКУ, при просрочке взносов за капитальный ремонт. Мобилизованным гарантировали на законодательном уровне сохранение рабочих мест.