Герой спецоперации «Z» сержант Алексеев стал камнем преткновения для врагов

Сержант Игорь Алексеев и Прапорщик Дмитрий Бочарников

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Я не люблю соперничества, демонстраций, контр-маршей. Вместо этих ребячеств – глазомер, быстрота, натиск – вот мои руководители», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А а воинов наставлял: «Стреляй редко, да метко. Штыком коли крепко. Пуля дура, штык молодец».

ВОВРЕМЯ ВОССТАНОВИЛ ОПЕРАТИВНУЮ СВЯЗЬ

Прапорщик Дмитрий Бочарников

«Прапорщик Дмитрий Бочарников в период проведения специальной военной операции в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил. Позиции батальонной тактической группы, которую Дмитрий обеспечивал связью, подверглись атаке со стороны украинских националистов, в результате чего часть техники связи и линий связи были повреждены. При плотном огне артиллерии противника по переднему краю рубежа обороны БТГр, прапорщик Бочарников лично осуществлял восстановление проводной связи между командно-наблюдательным пунктом батальона и взводными опорными пунктами. Несмотря на угрозу жизни, действуя мужественно и решительно Дмитрий развернул штатные средства связи и восстановил канал связи, что обеспечило нанесение огневого поражения по наступающему противнику артиллерией непосредственного подчинения БТГр, подавить его артиллерийские средства на позициях и отразить атаку».

СТАЛ КАМНЕМ ПРЕТКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВРАГОВ

Сержант Игорь Алексеев

«Сержант Игорь Алексеев, действуя в составе подразделения, выполнял задачу по обороне опорного пункта от вооруженных формирований украинских националистов. В ходе боестолкновения Игорь, действуя уверенно, прицельным огнем по выдвинувшимся боевикам сковал действия противника, снизив темпы его наступления. Противник открыл минометный огонь по позиции сержанта Алексеева. В результате разорвавшегося рядом минометного снаряда Игорь получил контузию, однако из боя не вышел, а сменив позицию продолжил вести огонь по боевикам. По итогам боя, националисты, понеся существенные потери, отступили. Благодаря мужеству и самоотверженности сержанта Игоря Алексеева задача по обороне опорного пункта была выполнена».

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