В 2022 году компания «А-Техникс» выполнила более 300 форм периодического техобслуживания самолетов «Аэрофлота»

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Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов «А-Техникс», входящий в Группу «Аэрофлот», в 2022 году выполнил более 300 форм периодического технического обслуживания воздушных судов.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

За прошедший год «А-Техникс» выполнил 54 «тяжёлые» формы C-check, 19 из которых — на широкофюзеляжном флоте (Boeing 777, Boeing 747-400 и Airbus A330), более 250 более «лёгких» форм A-check и более 220 дополнительных работ, таких как замена двигателей, вспомогательных силовых установок и другое. Кроме этого, провайдер ежедневно выполнял все формы оперативного технического обслуживания в рамках предполётной и послеполётной подготовки воздушных судов.

Выполненные объёмы свидетельствуют о том, что несмотря на беспрецедентные санкции западных стран в отношении гражданской авиации России, компания продолжила стабильную работу и надежное техническое сопровождение воздушного флота Группы «Аэрофлот». В течение года «А-Техникс» осуществлял одновременное техническое сопровождение более 300 самолетов, обеспечивая высокий уровень доступности воздушного парка для бесперебойного выполнения программы полётов.

«Несмотря на внешние факторы и вызовы, наша компания сумела продолжить уверенную работу и развитие, — отметил генеральный директор «А-Техникс» Михаил Коробович. - В течение года мы успешно выполняли полный цикл технического обслуживания воздушных судов Группы «Аэрофлот» по всем формам — от «легких» до самых трудоемких «тяжелых». На сегодняшний день для стабильного поддержания летной годности воздушного флота Группы у «А-Техникс» есть все необходимое: высококвалифицированный персонал, богатый опыт, глубокие знания имеющейся авиационной техники и необходимая материальная база. В 2023 году продолжится процесс расширения компетенций и увеличения объёмов выполняемых работ. В конечном итоге «А-Техникс» станет крупнейшим в России центром технического обслуживания и ремонта отечественной, и западной авиационной техники».

АУДИТ РОСАВИАЦИИ УСПЕШНО ПРОЙДЕН

В 2022 году продолжалась активная работа по расширению сферы деятельности компании. В марте «А-Техникс» успешно прошел аудит Росавиации по расширению сертификата ФАП-285 для выполнения технического обслуживания самолётов Airbus и Boeing, зарегистрированных в российском регистре. В июне провайдер получил сертификат ФАП-21 раздел J, позволяющий осуществлять разработку документации для изготовления ряда компонентов на любые типы воздушных судов отечественного и западного производства. Это позволило продолжить беспрерывное техническое сопровождение воздушного парка Группы «Аэрофлот» в условиях санкций.

В рамках реализации новой стратегии по организации технического обслуживания воздушного парка Группы «Аэрофлот», во второй половине года провайдер приступил к приему производственных мощностей департамента по техническому обслуживанию (ДТО) Аэрофлота. Таким образом, «А-Техникс» стал единственным провайдером услуг по периодическому техническому обслуживанию флота Группы «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево. Компания на сегодня оперирует шестью ангарами (пять в аэропорту Шереметьево и один в аэропорту Оренбурга), в которых одновременно можно разметить на базовое техобслуживание до 17 воздушных судов. На этот год запланирована передача объёмов оперативного технического обслуживания.

В 2022 году провайдер активно развивал сеть своих линейных станций технического обслуживания (ЛСТО) в регионах. «А-Техникс» открыл ЛСТО в аэропортах Владивостока, Казани, Калининграда, Перми, Уфы и Хабаровска. На сегодняшний день провайдер имеет 13 ЛСТО, что почти в два раза больше, чем годом раннее. Открытие новых линейных станций «А-Техникс» является частью планомерного процесса расширения географии присутствия за счёт передачи производственных мощностей линейных станций Аэрофлота. Кроме этого, в течение года провайдер активно расширял сертификаты своих линейных станций как по типам воздушных судов, так и по перечню работ.

СТАНЦИИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Отметим, что «А-Техникс» — один из крупнейших провайдеров технического обслуживания и ремонта воздушных судов на территории РФ и СНГ, входит в Группу «Аэрофлот». Имеет сертификат ФАП-285 на выполнение ТО воздушных судов зарубежного и отечественного производства, а также сертификат ФАП-21 (раздел J) на разработку схем ремонта конструкции и документации для изготовления компонентов воздушных судов.

«А-Техникс» выполняет оперативное и периодическое техническое обслуживание самолетов Boeing 737, Boeing 747, Boeing 777, Airbus A350, Airbus A330, Airbus A320neo, Airbus A320ceo и SSJ 100. Является единственной в России организацией с уникальными компетенциями в части выполнения тяжелых форм обслуживания самолетов Boeing 747 и Boeing 777, а также периодического ТО Airbus A350.

Провайдер обладает ангарами в аэропортах Шереметьево и Оренбурга, а также линейными станциями в Белгороде, Владивостоке, Воронеже, Казани, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Перми, Саратове, Сочи, Ставрополе, Уфе и Хабаровске.