Ольга Любимова анонсировала продолжение фильма «Гостья из будущего»

Ольга Любимова рассказала, какие проекты министерство будет поддерживать в новом году. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Речь шла о том, сколько мероприятий провели учреждения культуры в новогодние каникулы и как народ их посещал. Оказалось, посещал очень бодро. Были представлены данные о прокате отечественного кино в первые дни 2023 года. Уровень посещения кинотеатров достиг допандемийного уровня, даже несмотря на уход с российского рынка зарубежного кино и в частности - американских блокбастеров.

«Суммарно 4,4 миллиарда рублей по сборам. Было продано более 13 миллионов билетов на киносеансы. 95% от возможной посещаемости, - представила сухую статистику Ольга Любимова. - Много билетов куплено по Пушкинской карте. Абсолютным лидером проката стал «Чебурашка» (вышел в прокат 1 января). Он побил рекорды крупных западных релизов. За праздничные дни эта семейная картина собрала почти 3 миллиарда рублей. Это рекорд. На втором месте мультфильм «Иван Царевиц и Серый Волк - 5», собравший за праздники 347 миллионов. На третьем - «Непослушник – 2» – 453 миллиона рублей. Очередные «Ёлки» тоже собрали немало. Что позволило российскому кино вернуться по сборам к допандемейному уровню».

Ольга Любимова рассказала, какие проекты министерство будет поддерживать в новом году. Установка - на фильмы для семейного просмотра.

В планах картины «По щучьему велению», «Бременские музыканты», «Волшебник Изумрудного города». И продолжение «Гостьи из будущего».

В новом году Минкульт поддержит 67 кинофестивалей.

Многие были свидетелями, как очереди выстроились в музеи. Очереди стояли и в Третьяковку, и в Эрмитаж. Несмотря на морозную погоду, люди тянутся к прекрасному. За праздники более миллиона человек побывало в федеральных музеях. Эрмитаж и Третьяковскую галерею посетили за 8 дней праздников более 90 тысяч человек. А всего в федеральных музеях в новогодние каникулы побывало 1 046 105 человек. Из них около 100 000, то есть каждый десятый, – по Пушкинской карте. Молодежь приобщается к большому искусству.

Лидеры по посещаемости в новогодние праздники:

- Эрмитаж

- Третьяковская галерея

- Музей-заповедник «Царское село»

- Владимиро-Суздальский музей-заповедник

- Музей-заповедник «Павловск»

- Музей-заповедник «Музей Мирового океана» (Калининград)

- Русский музей

- Пушкинский музей

- Новгородский музей-заповедник

- Музейный квартал Тулы

- Музей-заповедник «Петергоф»

- Музей-заповедник «Михайловское»

- Музей-заповедник «Малые Корелы»

- Музей-заповедник «Абрамцево»

- Музей-заповедник «Херсонес Таврический» (Севастополь).